Alianza entre UAEMéx y Chimalhuacán impulsa educación, salud y desarrollo regional

Chimalhuacán Méx.- La Administración Universitaria 2025-2029 tiene como objetivo consolidar a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) como una institución que refleje la relevancia de todas las regiones de la entidad, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado durante la firma del Convenio General de Colaboración entre esta casa de estudios y el Ayuntamiento de Chimalhuacán.

En el marco del Programa “Abril, Mes de la Lectura”, la rectora y la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, inauguraron la Biblioteca “José Emilio Pacheco” en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. Este nuevo espacio, con una extensión superior a los 600 metros cuadrados y una inversión cercana a los 23 millones de pesos, inició actividades con la donación de 438 libros de diversas disciplinas.

Acompañada por la secretaria de Identidad y Cultura de la UAEMéx, Cynthia Ortega Salgado, Zarza Delgado destacó que la firma de este convenio fortalece el vínculo entre la retribución social universitaria, la vocación de servicio público y la atención a la educación de las juventudes, en concordancia con las directrices impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

En este sentido, subrayó que la colaboración con el gobierno municipal abre la posibilidad de concretar la Clínica Integral de Atención a la Salud UAEMéx-Chimalhuacán, un proyecto tripartita en coordinación con el Gobierno del Estado de México.

Esta iniciativa ofrecería servicios de atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación accesibles y de calidad, además de funcionar como espacio de formación académica para el estudiantado.

Asimismo, la rectora destacó que este acuerdo permitirá fortalecer la participación estudiantil en el desarrollo municipal mediante el servicio social, las prácticas profesionales y la implementación de proyectos conjuntos orientados a atender problemáticas regionales, promoviendo así una educación con alto impacto social.

Por su parte, la presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, señaló que, en seguimiento a las iniciativas federales y estatales, este convenio contribuirá a ampliar las oportunidades educativas para las y los estudiantes auriverdes.