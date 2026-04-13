Senadores y diputados deben saber qué pasa en Dos Bocas y en Pemex: Kenia

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Para la presidenta de los diputados, la panista Kenia López Rabadán, es urgente que se logre un acuerdo legislativo en San Lázaro que destrabe las comparecencias de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, y que el legislativo conozca de ellos por qué ocurren tantos incidentes, explosiones, derrames e incendios en Dos Bocas y otras instalaciones petroleras.

En respuesta, el líder de la mayoría de Morena en esa cámara, el zacatecano Ricardo Monreal, dijo que está en proceso de consultar a sus compañeros de bancada cuando pueden darse esas comparecencias.

Sin la aprobación de esta mayoría, no habrá comparecencias, afirmó.

A su vez, la panista indicó que la exigencia de estas comparecencias son de “varias fracciones” porque los incendios ocurridos en la Refinería Olmeca, Dos Bocas, y los derrames en la Refinería Deer Park, “no son hechos aislados. Configuran un patrón que exige una respuesta institucional inmediata”, subrayó.

Y agregó:

“Hemos visto eventos que van desde incendios y explosiones, con pérdidas humanas, hasta derrames que han afectado especies marinas, el equilibrio ambiental y la actividad económica de pescadores y del sector turístico del Golfo de México.

“Cada uno de estos hechos refleja una misma preocupación de fondo: fallas en la operación, insuficiencia en los protocolos y falta de previsión.

“Cuando una infraestructura estratégica acumula incidentes de esta naturaleza, lo que está en juego no es sólo su funcionamiento, es la capacidad del Estado para garantizar seguridad, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública.

“No se trata de eventos aislados, se trata de señales que no pueden ignorarse.

“La Cámara de Diputados tiene una responsabilidad constitucional clara: ejercer funciones de control y vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y sobre la actuación de las entidades del Estado.

“(Es por ello que) Diversos grupos parlamentarios han planteado la necesidad de que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el director General de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, acudan a esta Cámara de Diputados para informar sobre los hechos, para informar a los legisladores, pero sobre todo para informar a todo el pueblo de México representado con sus diputados y sus diputadas”.

La presidenta de San Lázaro consideró que la comparecencia de estos dos funcionarios se podría dar lo mismo ante la Junta de Coordinación Política que es integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios o en comisiones conjuntas o ante el Pleno.

“Nos corresponde a nosotros, al Poder Legislativo, a esta Cámara de Diputados actuar con información y con sentido de Estado. Es indispensable transparentar lo ocurrido, revisar a fondo las condiciones de operación, actualizar los protocolos de seguridad y garantizar que estas instalaciones cuenten con los más altos estándares técnicos y de supervisión.

“La vida de las y los trabajadores, la protección del medio ambiente y la estabilidad de las comunidades no pueden quedar sujetas a errores operativos ni a decisiones insuficientes. Son responsabilidades que deben garantizarse plenamente.

“Desde esta Cámara de Diputados, espero impulsemos las acciones necesarias para que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades y se fortalezcan los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

“Todo México requiere instituciones que funcionen, que informen y que respondan. Actuar con transparencia, con rigor y con responsabilidad es la única vía para tener la confianza de las y los mexicanos y evitar que estos hechos se repitan”, subrayó.

Está en proceso de consulta interna: Monreal

Consultado sobre lo dicho por la presidenta Kenia López, el coordinador de la mayoría de Morena en San Lázaro, el zacatecano Ricardo Monreal dijo:

“Bueno, ya se planteó eso… la presidenta debe de saberlo. Ella tiene que mantener una actitud neutral y será la mayoría la que decida, pero ya se planteó desde hace ocho o 10 días.

“Nosotros creemos que hay que darle tiempo a la autoridad para que explique y por esa razón decidiremos en los próximos días sobre este propósito… Nosotros creemos que es conveniente darle espacio al Ejecutivo a través de sus secretarías para que expliquen lo que está pasando en éste y en otros eventos que se suscitaron estos días con motivo del derrame de petróleo y con motivo de los eventos que se han suscitado en estos lugares”, respondió.

Estamos claramente frente la estrategia legislativa del dónde quedó la bolita, mientras unos piden se abra el debate y las comparecencias, los oficialistas esconden y protegen a los responsables de las instituciones que deben responder e informar al pueblo que pasa en sus áreas.

Podrá haber entonces otros grandes incendios, estallidos, derrames e incendios con muertes y heridos y todo continuará en la emisión de un boletín que no informa nada.

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