El precio de viajar en avión se elevará más por alza de la turbosina

Aumentan costos operativos de aerolíneas

Los ajustes impactarán directamente en el bolsillo de los viajeros

El encarecimiento de la turbosina, el combustible que utilizan las aeronaves, ya comenzó a reflejarse en los boletos de avión e impactará directamente en el bolsillo de los viajeros.

El alza está vinculada a la volatilidad en los mercados energéticos internacionales, especialmente por el conflicto en Medio Oriente, que ha presionado los precios del petróleo a nivel global. Este contexto ha encendido las alertas, tanto en la industria aérea como en el sector turístico.

Precio de la turbosina sube más de 30%

De acuerdo con datos del Inegi, el precio de la turbosina en México registró un aumento de 32.1% durante marzo de 2026, el mayor incremento desde noviembre de 2022.

Este repunte está directamente relacionado con el conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios internacionales del petróleo y encarecido los costos de importación de combustibles.

Especialistas señalan que la turbosina es especialmente sensible a las tensiones geopolíticas, ya que su precio depende del mercado global de energéticos.

¿Por qué afecta tanto a los boletos de avión?

El impacto es inmediato porque el combustible representa una parte fundamental de la operación aérea. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la turbosina puede representar hasta un tercio de los costos totales de las aerolíneas.

Esto significa que cuando sube su precio, las aerolíneas tienen pocas opciones: Absorber el costo (lo que reduce sus ganancias) o trasladarlo a los pasajeros mediante boletos más caros. En la práctica, lo más común es que ocurra lo segundo.

Durante marzo, los boletos de avión en México aumentaron 10.7%, coincidiendo con el inicio de la temporada de Semana Santa.

Además, el transporte aéreo registró incrementos aún mayores en algunos indicadores, reflejando una presión inflacionaria directa sobre el sector.

Expertos advierten que, si el conflicto internacional continúa, los precios podrían seguir al alza en los próximos meses, especialmente rumbo al verano.

«Si el costo operativo sigue alto va a impactar en rutas importantes y afectará el turismo», declaró el presidente de Grupo Bojórquez, Armando Bojórquez.

Turismo y viajes, los más afectados

El aumento en la turbosina no solo encarece los vuelos comerciales, también ha provocado:

Cancelación de vuelos chárter

Ajustes en rutas aéreas

Menor demanda turística

Incluso se prevé que el encarecimiento de los boletos pueda influir en las decisiones de viaje, obligando a muchos turistas a posponer o cancelar vacaciones.

Analistas del sector coinciden en que mientras persista el conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo seguirán elevados

Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas

La aerolínea mexicana Magnicharters informó a sus pasajeras y pasajeros que los vuelos programados para las próximas dos semanas no se llevarán a cabo debido a problemas logísticos.

A través de un comunicado compartido en su página de internet y redes sociales, dicha compañía comentó que «enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla», sin dar más detalles acerca de esta problemática.

Agregó que lamenta la situación, y pide a las usuarias y los usuarios comunicarse a sus oficinas al número de teléfono 55-51-41-13-51.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó los problemas logísticos sobre vuelos programados de la empresa Grupo Aéreo Monterrey, S. A. de C. V. (Magnicharters).

Ante la situación, la SICT, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), reveló que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito.