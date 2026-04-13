La promotora Sheinbaum

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Candil de la calle y oscuridad de su casa es un término que se le puede aplicar a la presidenta Claudia Sheinbaum en las semanas recientes, donde sorprende su capacidad para promover empresas que apoyan al futbol.

Sin recato alguno, la primera mujer en presidir el gobierno de México resultó una extraordinaria publirrelacionista, destacando el empeño que le pone a esta acción.

Desde que se aproximaban las fechas de celebración de este deporte, en el que México tiene una participación escasa, con un puñado de juegos dentro de la primera etapa y uno solo en la siguiente, Sheinbaum Pardo aprovecha los reflectores para aumentar una popularidad que de sí, ya es nutrida.

Cada ocasión que el dirigente mundial del futbol solicita su presencia, ella lo recibe con agrado y accede a las fotografías de rigor.

Se ve que disfruta de la publicidad que le da el convivir con quienes marcan la pauta de este deporte a nivel internacional.

Sucede lo mismo cada ocasión en que es requerida por los patrocinadores, los que derraman grandes cantidades de dinero en inversión que les será rentable en grandes cantidades.

La Presidenta de México sale como promotora de tres grandes firmas comerciales como son Banorte, Coca Cola y Corona. Un banco, una refresquera y una cervecera.

Estas tres grandes empresas gastan millones de dólares en promover sus marcas y en el caso del gobierno de México, no se conoce que hasta el momento se hable de donaciones para las necesidades del país.

La Presidenta muestra flexibilidad para participar en cuanto evento le sea solicitado, con tal de promover un deporte, cuya finalidad no es otra que obtener grandes cantidades de dinero que ingresen a sus arcas.

Es una gran promoción la que realiza la encargada del Ejecutivo federal sin que los directivos de las marcas anunciadas, inviertan dinero, ya que las promociones las harían con o sin la presencia de la Presidenta de México.

Y mientras las marcas comerciales disfrutan de esos privilegios, otros que buscan acercamiento con la Presidenta de México para la solución de sus problemas no consiguen agendar una cita.

No sucede igual con otros solicitantes de su presencia como las madres buscadoras que desde hace meses vienen solicitando las reciba y son derivadas, si bien les va, a la secretaría de Gobernación.

Los agricultores y transportistas, además de los maestros de la Coordinadora y muchos grupos más que buscan exponer sus problemas y que, tal vez, si son recibidos por la Presidenta le redituarían mejores bonos en su ya gran popularidad.

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El jaloneo por las candidaturas de Morena a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 puede derivar en grandes problemas para el partido gobernante, si no previenen lo que está a punto de estallar. En algunos puntos, los que se sienten desplazados analizan el abanico de opciones con otros partidos, que les podrían apoyar en su búsqueda. Ya hasta el Partido Verde y el PT son vistos como opciones, aunque no se descarta el salto hacia los opositores como PRI y PAN… Montserrat Caballero, ex alcaldesa de Tijuana, renunció a la militancia en Morena y aunque no anunció su adhesión a otro partido, se sabe que se unirá al PT.

ramonzurita44@hotmail.com

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ENTRETEXTO

La presidenta Claudia Sheuinbaum muestra flexibilidad para participar en cuanto evento le sea solicitado, con tal de promover un deporte, cuya finalidad no es otra que obtener grandes cantidades de dinero que ingresen a sus arcas.

PATA

Montserrat Caballero, ex alcaldesa de Tijuana, renunció a la militancia en Morena.