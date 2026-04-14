José Ramón Fernández presenta El Protagonista

Bajo el sello de editorial Grijalbo

Crónica del deporte y los medios de comunicación

La historia del deporte en los medios de comunicación no se puede entender sin el paso de José Ramón Fernández. El cronista deportivo más importante de México presentó para medios de comunicación su libro biográfico El protagonista bajo el sello Grijalbo.

José Ramón Fernández sentencia: “Yo no he sido un periodista polémico. He sido superpolémico”; es así como logra un recorrido profesional a través de los encuentros internacionales, entre Mundiales de Futbol y Juegos Olímpicos, así como de la organización interna de los medios de comunicación, el deporte nacional y su organización.

“Este libro es como un compendio del recorrido que hemos tenido. Yo cumplo 54 años en la televisión, pasé 35 años en Canal 13, Imevisión; Azteca gubernamental, Azteca privado y después cuando salí en 2007 de Azteca (…) En octubre de 2007 me integré a las filas de ESPN”, mencionó el autor.

En un balance de los sinsabores y logros de los medios masivos nacionales, el autor retrata su paso por las redacciones televisivas y la formación de grandes periodistas deportivos que ahora ocupan diferentes espacios en radio, televisión y prensa.

“Es un recuento de cuando empecé con la lucha, que tuve que entablar con muchos directores, cuando logramos conseguir los derechos de transmisión de los mundiales de futbol, de los Juegos Olímpicos, en la lucha terrible contra un monopolio televisivo que siempre se ha distinguido en este país (…) que quería los derechos para ellos solos sin tratar de asociarse con algunos”, apunta José Ramón Fernández.

Uno de los grandes logros del periodista poblano fue no solo narrar el deporte nacional, sino entenderlo y exponerlo como espejo de la sociedad mexicana. La corrupción, el tráfico de influencias y la injusticia que ha denunciado por más de cinco décadas.

La estructura del libro es cronológica, arranca con el nacimiento y formación del periodista en Puebla, después por su paso en Oviedo, España; y su regreso a la entonces Universidad Autónoma de Puebla (UAP), así como su primer empleo en el área de mercadotecnia en la Volkswagen poblana.

Tiempo después logra ingresar al Canal 13 local donde comienza a hacer pequeñas participaciones, hasta que logra llegar a la narración de un partido amistoso España contra Italia.

José Ramón Fernández se integra al canal 8 bajo la enseñanza de Luis de Llano Palmer, fundador de la industria de la televisión; hasta la fusión del Canal 8 y Canal 2 que derivó en la formación de la ahora Televisa. Para después integrarse al Canal 13, bajo la administración del Estado Mexicano.

“Estábamos pegados a las calles de Mina, teníamos Tepito muy cerca (…) Ahí empezamos trabajar en los sótanos de Mina; mientras la Dirección General estaba en la Torre Latinoamericana y cuando decían: ‘Hay junta a las 11 de la mañana. Tenías que atravesar todo Bellas Artes por atrás, San Juan de Letrán de aquel entonces e ir a la junta al piso 17’. El director era Enrique González Pedrero, otro maestro también, que se sentía castigado porque había sido Secretario General del partido, del PRI en aquel entonces, y él se sentía castigado en el canal 13”, recuerda El protagonista.

El protagonista no solo es el recuento de una carrea exitosa, también es el recorrido por la crónica y la historia del deporte desde la óptica del autor. Un mano a mano por nombres tan relevantes como Pelé, César Luis Menotti, Javier Hernández, el Chicharito; Rafael Márquez; así periodistas y personalidades como Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean, Andrés Bustamante, Víctor Trujillo, Christian Martinolli, Luis García, Enrique Garay y sus compañeros de ESPN.

Este miércoles 15 de abril, a las 19 horas, el autor presentará su libro con el actor Andrés Bustamante en el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos. “No vendrá ni como Chunga, ni como Ponchito, vendrá como Andrés Bustamante, el genio que es”.

José Ramón Fernández no solo incomodó y señaló la corrupción que manchó al deporte nacional, sino que se volvió en un referente en innovación, cobertura puntual y pasión por un oficio que retrata lo mejor de la capacidad humana.