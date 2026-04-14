México 2026: El juego de las naciones y el triunfo del capital

CDMX se prepara para una metamorfosis económica

Entre proyecciones de miles de mdp, tensiones políticas y la esperanza de un gigante europeo que se niega a morir

En la cosmogonía del mexicano, el fútbol no es un accesorio, es una columna vertebral. Históricamente, el Estadio Banorte (Antes Azteca) ha sido el templo donde se han coronado Pelé y Maradona, pero en 2026, el «Coloso de Santa Úrsula» no solo buscará la gloria deportiva, sino el rescate de una economía que ve en la Copa del Mundo la oportunidad de oro para consolidar su recuperación tras años de incertidumbre global.

La designación de México como co-anfitrión —siendo el primer país en la historia en recibir tres mundiales— no es un regalo fortuito; es el resultado de una infraestructura de hospitalidad probada que ahora se enfrenta al reto de su vida: movilizar una cifra de capital que supera cualquier registro previo en la industria del entretenimiento y el deporte en América Latina.

El reporte de la Canaco CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), bajo la dirección de Vicente Gutiérrez Camposeco, ha emitido un informe que ha dejado perplejos a los analistas más conservadores. La proyección oficial sitúa la derrama económica en la capital del país por encima de los 26 mil 280 millones de pesos.

Este flujo de efectivo no es una masa amorfa; tiene destinos específicos que dinamizarán la estructura productiva de la Ciudad de México. Según los modelos de Canaco, la ocupación hotelera será el motor principal. Se espera que la ciudad reciba a un millón 168 mil turistas, de los cuales se estima que el 40% serán extranjeros con un alto poder adquisitivo.

Hospedaje y Alojamiento: Se estima que el sector hotelero captará el 40% de la derrama total, equivalente a más de 10,500 millones de pesos. Esto incluye no solo a las grandes cadenas, sino la creciente industria de rentas de corto plazo que ha visto un auge en zonas como Reforma, Condesa y Polanco.

Servicios de Alimentos y Bebidas: Restaurantes, bares y centros de entretenimiento proyectan beneficios por 3,758 millones de pesos. La gastronomía mexicana, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, será el principal atractivo fuera de las canchas.

Consumo Minorista (Retail): La venta de artículos deportivos, artesanías y bienes de consumo diario dejará una huella de 3,915 millones de pesos.

Transporte local: El uso de plataformas de movilidad, taxis y transporte especializado generará cerca de 3,600 millones de pesos.

Gutiérrez Camposeco ha señalado que el gasto promedio por visitante será de 22,500 pesos, una cifra récord que supera con creces el gasto promedio registrado en eventos de alto impacto como el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Este «efecto Mundial» permea directamente en la creación de empleo, con una expectativa de hasta 90,000 puestos de trabajo temporales que podrían convertirse en permanentes en el sector servicios.

El conflicto del Fan Fest en Miguel Hidalgo

A pesar del optimismo financiero, la logística ha encontrado un obstáculo en la administración local. La alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe, ha generado un sismo político al negar la autorización para la instalación de los Fan Fests (zonas de aficionados con pantallas gigantes y venta de alcohol) en los espacios públicos de su demarcación.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha manifestado su respaldo total a la decisión de Tabe. El argumento no es deportivo, sino administrativo y de seguridad ciudadana. Andrés Atayde, líder del PAN en la CDMX, ha denunciado que el Gobierno Central pretende delegar la responsabilidad operativa y los costos de seguridad a las alcaldías sin asignarles un peso extra de presupuesto.

«No podemos permitir que la fiesta de unos se convierta en la pesadilla de seguridad y falta de agua para los vecinos de Miguel Hidalgo», declaró Tabe.

La negativa ha generado un debate sobre la descentralización de los beneficios del Mundial. Mientras que el Gobierno de la Ciudad busca maximizar la visibilidad de la marca «México 2026», la Miguel Hidalgo argumenta que zonas como el Parque Lincoln o las inmediaciones de Polanco no están diseñadas para soportar la carga de infraestructura que exige la FIFA para sus eventos oficiales sin un plan de mitigación que el gobierno central se ha negado a financiar.

El diagnóstico de Moody’s Analytics

Para elevar la mirada más allá de la capital, es necesario recurrir al análisis de Moody’s Analytics. La firma ha publicado un reporte prospectivo donde afirma que el Mundial de 2026 inyectará un crecimiento adicional del 0.13% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

¿Es suficiente el 0.13%? Aunque para un ciudadano de a pie un cero punto trece por ciento suena marginal, en el contexto de una economía del tamaño de la mexicana, representa miles de millones de dólares en valor agregado bruto. Moody’s destaca tres factores clave:

Inversión Extranjera Directa (IED): El Mundial actúa como un escaparate para empresas globales que buscan establecerse en el país, aprovechando el nearshoring y la exposición mediática.

Impacto en el Consumo Privado: El sentimiento de euforia deportiva suele traducirse en un incremento del consumo interno, especialmente en tecnología (compra de televisores y dispositivos móviles) y servicios de telecomunicaciones.

La Ventaja de las Sedes: México, a diferencia de Qatar en 2022, ya cuenta con una infraestructura básica. La inversión necesaria es de «rehabilitación» más que de «construcción total», lo que permite que el retorno de inversión sea más rápido y eficiente.

Sin embargo, Moody’s también advierte sobre la inflación temporal que podría azotar a las ciudades sede, donde el precio de los servicios básicos podría dispararse debido a la demanda masiva de los visitantes internacionales.

Italia y la última esperanza

Mientras los economistas cuentan billetes, los aficionados en Roma y Milán cuentan los días. La selección de Italia, cuatro veces campeona del mundo, se encuentra oficialmente fuera de la competencia tras su eliminación en las eliminatorias de la UEFA. No obstante, la diplomacia deportiva y el reglamento de la FIFA han abierto una rendija de luz.

El caso Irán y el Artículo 6.7: La tensión política internacional ha puesto a la Federación de Irán bajo la lupa de la FIFA. Diversas organizaciones internacionales han presionado al organismo rector del fútbol para que suspenda a la selección iraní debido a violaciones a los derechos humanos y la situación de seguridad en la región.

Si la FIFA decidiera descalificar a Irán o si la federación asiática decidiera retirarse voluntariamente por causas de fuerza mayor, el Artículo 6.7 del Reglamento de la Copa del Mundo otorga a la FIFA la potestad de decidir quién ocupa ese lugar.

Italia es actualmente la nación de mayor rango en el Ranking FIFA que no está clasificada. El precedente de Dinamarca en la Eurocopa de 1992 (donde entró de último minuto por la exclusión de Yugoslavia y terminó ganando el torneo) alimenta la esperanza del «milagro azul». Aunque los expertos deportivos consideran que el cupo debería ser para otro equipo de la Confederación Asiática (AFC) por un criterio de proporcionalidad, la presión comercial de los patrocinadores por tener a una potencia como Italia en el Mundial 2026 es un factor que no se puede ignorar.

Un mundial de dos caras

El 2026 será el año en que México demuestre si puede convertir la pasión en prosperidad. Los 26 mil millones de pesos proyectados por Canaco y el aumento del PIB señalado por Moody’s son promesas de bienestar, pero la política local y las incertidumbres deportivas nos recuerdan que el fútbol es, ante todo, un organismo vivo, complejo y, a veces, contradictorio.

México se juega más que tres puntos en la fase de grupos; se juega su imagen ante el mundo y la viabilidad de sus modelos de desarrollo urbano y económico. La pelota ya está rodando en las oficinas financieras; solo falta que ruede en el césped.