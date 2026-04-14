El ejército de EU impide que buques partan de puertos iraníes

Disputa por el control del estrecho de Ormuz

Más de 10,000 marines, más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves participan en el bloqueo

El ejército estadounidense afirmó este martes que impidió que seis barcos zarparan de puertos iraníes durante las primeras 24 horas del bloqueo naval contra la república islámica.

El Mando Central (CENTCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, señaló que más de 10,000 soldados estadounidenses, más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves participan en el bloqueo.

«Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró superar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses de darse la vuelta para regresar a un puerto iraní en el golfo de Omán», indicó CENTCOM en una publicación en X.

«El bloqueo se está aplicando de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán», añadió.

Pero, pese a la afirmación de CENTCOM de que ninguna embarcación superó el bloqueo, datos de seguimiento del proveedor de información marítima Kpler mostraron que al menos dos barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes.

Las fuerzas iraníes cerraron de facto el estrecho tras el inicio de la campaña aérea estadounidense-israelí contra la república islámica el 28 de febrero.

El domingo Estados Unidos anunció su propio bloqueo después de que fracasaran las negociaciones de paz con Irán.

Reanudación del diálogo

Donald Trump ha entreabierto este martes la esperanza sobre una salida negociada a la guerra en Oriente Próximo. Con un alto el fuego precario, pero hasta ahora vigente, el presidente estadounidense ha sugerido que las conversaciones con Irán en Pakistán pueden reactivarse en los próximos dos días.

En paralelo, ha comenzado en Washington un encuentro cara a cara, el primero en décadas, entre los Gobiernos de Israel y Líbano con el propósito de extender la tregua a este último país. El acercamiento no es fácil porque el Gobierno de Netanyahu reclama la desarticulacion de la milicia Hizbulá, asentada en Líbano, y esa milicia considera la celebración de estas conversaciones como una rendición. Más de 2.000 personas han perdido la vida en Líbano por ataques israelíes, los últimos hoy mismo, que según este país están dirigidos contra la milicia proiraní. Por su parte, la milicia proiraní se ha atribuido este mismo martes ataques simultáneos contra 13 localidades israelíes.

Guerra desencadenará la mayor caída de la demanda de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía proyectó el martes que la demanda mundial de petróleo experimentará su mayor descenso desde la pandemia por Covid-19, ya que la mayor interrupción en el suministro mundial de petróleo derivada de la guerra con Irán provocará una gran “destrucción de la demanda” debido a la escasez y los altos precios.

En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado el martes, la agencia proyectó que la demanda de petróleo disminuirá en 80,000 barriles diarios (bpd) este año, en comparación con su previsión anterior de un aumento de 640,000 bpd

La agencia señaló que, hasta ahora, se han registrado los mayores recortes en el consumo de petróleo en Oriente Medio y la región de Asia Pacífico “principalmente para nafta, GLP y combustible para aviones.”

Sin embargo, se espera que esta “destrucción de la demanda” se extienda ampliamente a medida que “la escasez y los precios más altos persisten”.

La agencia reiteró que la interrupción continua en el suministro de petróleo, causada por el cierre del Estrecho de Ormuz en medio de la Guerra de Irán, es la “mayor interrupción de la historia.”

La agencia también proyectó que la producción mundial de petróleo en 2026 disminuirá en 1.5 millones de barriles diarios respecto al año pasado, revirtiendo su previsión anterior de un aumento de 1.1 millones de puntos al día.

Gran volatilidad en el mercado de futuros del crudo

El conflicto en curso y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, que transporta el 20% del suministro mundial de petróleo, han provocado una gran volatilidad en el mercado de futuros del crudo. A pesar de ello, el índice de referencia global Brent Crude Futures se ha mantenido por debajo de los 120 dólares por barril, rondando mayormente los 100 dólares.

Sin embargo, el informe de la AIE señala que los precios spot del crudo —que son los precios a los que se negocian barriles físicos de petróleo en el mundo real— han sido significativamente más altos. El informe menciona que los precios físicos del crudo subieron hasta alcanzar 150 dólares por barril, lo que representa la grave escasez. La agencia señaló: “Con las naciones importadoras de petróleo apresurándose a conseguir barriles de reemplazo de una reserva cada vez más reducida.”

El informe señala que las perspectivas de un alto el fuego permanente siguen siendo poco claras por el momento y sus proyecciones asumen la reanudación de las entregas regulares de petróleo y gas desde Oriente Medio a mediados de año, pero por debajo de los niveles previos al conflicto. Pero la AIE añade: “Reconocemos que este escenario podría resultar demasiado optimista, considerando el alto grado de incertidumbre sobre cómo podría desarrollarse la situación.”