CINCO DÍAS CON LA MEJOR PROMO DE ROCK LATINO

LA CELEBRACIÓN MÁS GRANDE DEL RITMO QUE NOS UNE

Atención, comunidad rockera! El momento de asegurar tu lugar frente al escenario ha llegado. Regresa la promoción más esperada del año: Más Rock Por Menos Lana, 5 Días de Rock Latino, 120 horas de adrenalina pura donde los conciertos más potentes de nuestra cartelera tendrán hasta un 50% de descuento directo en la compra de boletos​. ​No es sólo una oferta, es tu pase de entrada a las noches que definirán este 2026.

EL LINEUP DE TUS SUEÑOS A UN PRECIO IMBATIBLE

Prepara los audífonos y elige tu próxima parada. Podrás adquirir boletos para los shows de Caifanes, Camilo Séptimo, El Kanka, Fobia, Gol de Oro, Hombres G, Iseo & Dodosound, Ivan Ferreiro, Julieta Venegas, Mon Laferte, More Juice Fest y muchos más. Únete a miles de voces, disfruta con tus amigos y déjate llevar por la energía que sólo estas icónicas bandas pueden liberar sobre el escenario.

¡Corre por los tuyos! Sé parte de los mejores conciertos de 2026 con Más Rock Por Menos Lana. La música no se detiene y tú tampoco deberías hacerlo.

*TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Promoción válida exclusivamente para compras realizadas en línea a través del sitio web www.ticketmaster.com.mx. La promoción tendrá vigencia del 13 de abril de 2026 a partir de las 07:00 horas y hasta el 17 de abril de 2026 a las 23:59 horas, hora del centro de México. Participan todas las tarjetas bancarias de crédito y débito emitidas por instituciones financieras legalmente constituidas. La compra máxima permitida es de ocho (8) boletos por transacción. El beneficio consiste en un descuento aplicado de manera directa al momento de la compra y será válido únicamente para eventos, fechas y secciones participantes, mismos que deberán ser previamente consultados por el usuario. La promoción aplica exclusivamente para compras en línea, se encuentra sujeta a restricciones antes mencionadas, y será válida hasta agotar la existencia de boletos asignados a la promoción.

¿CÓMO APROVECHARLO? Es muy sencillo. Ingresa al siguiente enlace

👉 https://guias.ticketmaster.com.mx/masrockxmenoslana/ selecciona tu concierto favorito y busca las secciones participantes para aplicar tu beneficio (aplican términos y condiciones*).