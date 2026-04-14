Cuéntamelo ya! Una década brillando en las estrellas

De informar, entretener y, sobre todo, acompañar

La historia del programa está marcada por el talento, la personalidad y el carisma de las 46 figuras que han conducido la emisión

Cuéntamelo ya! celebra 10 años al aire y se consolida como el programa de revista vespertino más dinámico y entretenido de la televisión mexicana.

Cuéntamelo ya! suma más de 2,580 emisiones y en ese recorrido ha sabido transformarse y evolucionar sin perder su esencia; caracterizado por abordar temas de actualidad, estilo de vida y lo más destacado del mundo del entretenimiento.

Desde su llegada a la señal de las estrellas, Cuéntamelo ya! tuvo una misión clara: informar, entretener y, sobre todo, acompañar. Lo que inició como una cita a las 13:00 horas, dio un paso estratégico en 2019 al adelantar su horario a las 12:00 horas, consolidándose como un referente imprescindible del mediodía en las estrellas.

La historia del programa está marcada por el talento, la personalidad y el carisma de las 46 figuras que han conducido la emisión. La travesía comenzó con Roxana Castellanos, Cynthia Urías, Lola García y Jimena Gallego, para posteriormente renovarse con la incorporación de Odalys Ramírez y Sofía Escobosa.

La emisión siguió ajustándose a los hábitos e intereses de las audiencias, integrando a destacadas conductoras como Bárbara Islas, Dalilah Polanco, Vielka Valenzuela, Wendy Braga, Joselyn Juncal, Michelle Vieth y Marie Claire Harp.

Hoy esa energía sigue vigente bajo la conducción de Cynthia Urías, Carmen Muñoz, Carlos Arenas, Ximena Córdoba y Luciana Sismondi, quienes mantienen una conexión cercana y auténtica con el público que sigue la emisión.

La fórmula de Cuéntamelo ya! radica en presentar una atractiva diversidad de temas, enriquecida por la personalidad y experiencia de sus colaboradores: los espectáculos brillan con notas de color respaldadas por la solidez de Televisa Espectáculos; los deportes se viven con la energía de TUDN y el estilo de Guillermo Schutz; la información se mantiene al día y con lo más importante del acontecer nacional e internacional a través de un bloque diario de noticias de N+; la gastronomía conquista, divierte y ayuda al público con el chef Omar Sandoval, quien ha compartido más de 2,500 recetas saludables, prácticas y accesibles.

A esta propuesta se suma un equipo de especialistas que enriquecen cada emisión: Oscar Uriel en cine; Morris Foullon en mindfulness; Sandra Castañeda en numerología; Alicia Rábago y Arlett Archundia en temas psicológicos; Melina Dionyssiou en nutrición; y Jordi Avendaño con consejos de belleza.

Además, se han consolidado secciones como Webstars, Historias de la red, Feng Shui y los ya clásicos Agarrones musicales continúan cautivando a la audiencia de lunes a viernes.

Más allá del entretenimiento, Cuéntamelo ya! es un caso de éxito comercial gracias a que se posiciona como un aliado estratégico para las marcas, ofreciendo integraciones efectivas y una conexión genuina con el consumidor.

A 10 años de su estreno, Cuéntamelo ya!, producción de Nino Canún, se confirma como uno de los formatos de revista más exitosos de la TV. Cuéntamelo ya! se transmite de lunes a viernes por las estrellas a las 12:00 horas.