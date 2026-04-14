Viene aumento hasta de 4 pesos en el precio de la tortilla

Ajustes desde esta semana

Argumentan que el alza en insumos y la competencia desleal distorsionan el mercado

El precio de la tortilla puede subir hasta 4 pesos a partir de esta semana por el alza de insumos, como el gas, la electricidad y las gasolinas, de acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García.

El representante aseguró que el precio del alimento se ha mantenido sin cambios desde hace tres años, pese al incremento de la producción en 16%.

“Hicimos un análisis en toda la República y estimamos que habrá lugares en donde va a subir 2 pesos, pero también hay lugares donde, posiblemente, suba 3 y 4 pesos, ¿por qué?, porque no le han subido de precio”, declaró.

Mencionó el alza de la harina para tortilla y la inestabilidad del precio del maíz.

Sostuvo que no se ha logrado un acuerdo con autoridades a un año de que empezaron las conversaciones: “O se sube el precio de la tortilla o desaparecen muchos negocios de México”.

Comentó que Maseca oficializó un aumento de 450 pesos por tonelada, lo que significa un incremento de 25 centavos por kilo. Minsa no va a aumentar los precios, raro porque antes era la que primero los subía, dijo.

Expuso que “desde hace tres meses a la fecha ha habido ajustes en el gas, en el flete, en el papel grado alimenticio, refacciones y demás, pero lo más costoso es que tenemos gasolinas que se han incrementado en los últimos días hasta 3 pesos y cuesta más la movilidad”.

Competencia desleal

Por otra parte, una de las grandes desventajas para las tortillerías está en la competencia desleal, en tortillerías informales que no pagan impuestos, tampoco seguro social ni tienen licencias de operación (uso de suelo, Cofepris, Protección Civil), no pagan la luz; “es la competencia desleal que sí está dañando al sector”; en otras palabras, “evaden obligaciones”.

Comentó que “hay un crecimiento de tortillerías, que no son reguladas, que no tienen licencia de funcionamiento y eso genera más competencia desleal”.

Las tortillerías informales pueden vender la tortilla en 18 pesos el kilo, pero para las formales, “nuestros últimos costos de producción nos salieron como en 25 pesos el kilo el costo con harina de maíz y 22.15 con maíz nixtamalizado”.

López García dijo que por todo ello los precios pudieran subir entre 2 y 4 pesos el kilo, pero eso no subirá en todo el país; “Ciudad de México y Estado de México y lugares donde está en 22 o 24 pesos el kilo sí podría haber aumento”.

“Cada tortillero toma la decisión, pero por los sondeos que hacemos con delegados, compañeros de todo el país, la tortilla empezará a tener un incremento. Hemos hecho un análisis y tenemos un déficit de 16%; si nosotros marcamos un porcentaje entre 22 pesos, estaríamos hablando entre 2 y 4 pesos, lo que pudiera impactar el precio de la tortilla… pero cada uno toma su decisión”, explicó en un video que también difundió.

El líder del CNT dijo que al gobierno federal le pidieron combatir el comercio desleal porque así se podría tener un precio de la tortilla más estable; “esperemos que haya voluntad para esto, porque sí nos perjudica a consumidores y a México… para evitar que tengamos una tortilla que no esté al alcance de los consumidores”.

Fracasa acuerdo para topar el precio del diésel

El acuerdo voluntario para limitar el precio del diésel a 28.30 pesos por litro muestra un cumplimiento mínimo, ya que solo tres estados lo respetan, mientras que en el resto del país el combustible ya supera ese nivel.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Energía, únicamente Baja California, Tlaxcala y Tamaulipas registran precios promedio por debajo del umbral acordado, aunque con diferencias a nivel municipal. En contraste, en las otras 29 entidades el diésel se comercializa por encima del tope, con casos que superan los 30 pesos por litro.

La magnitud del incumplimiento también quedó en evidencia tras el último relevamiento de la consultora PetroIntelligence, la cual identificó al menos 8.100 Estaciones de Servicio fuera del acuerdo. Se trata de una porción significativa dentro de un universo de más de 14.000 bocas de expendio en el país, aunque no todas comercializan este combustible.

Según pudo constatar Surtidores Latam, detrás de esta situación surgen factores estructurales que dificultan una baja inmediata en los precios al público. Según explicó Alejandro Montúfar, “el precio al público está directamente relacionado con el costo de adquisición del combustible en las terminales. Si ese valor no baja, el margen para trasladar reducciones es muy limitado”, advirtió.

En este punto, la evolución de los precios mayoristas de Pemex resulta determinante. Los datos muestran que el diésel en terminales aumentó 3.5% entre marzo y comienzos de abril, lo que terminó por presionar aún más la estructura de costos del sector.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se incrementó cerca de un 50%, impactando de lleno en los combustibles y reduciendo la efectividad de las medidas internas.