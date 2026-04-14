La perspectiva de género, clave para transformar espacios urbanos: Paty Zarza

– Participación de la rectora de la UAEMéx en la inauguración del 6º Congreso Internacional sobre Género y Espacio, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Ciudad de México.- La construcción de una vida digna exige conocimiento riguroso, sensibilidad ante la desigualdad y una firme voluntad de transformar los espacios en entornos justos, seguros, accesibles y con sentido humano, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, durante la inauguración del 6º Congreso Internacional sobre Género y Espacio (CIGE), organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ante Amneris Chaparro Martínez, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género; Leonel Pérez Expósito, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco; José Gasca Zamora, titular del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad; Frances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras; y María Isabel Vázquez Padilla, secretaria académica del Instituto de Geografía, Zarza Delgado destacó que este encuentro reafirma la solidez, continuidad y vigencia de un campo de reflexión indispensable para comprender los principales desafíos de la vida contemporánea.

Desde el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y acompañada por Norma Baca Tavira, secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAEMéx, Zarza Delgado subrayó que el espacio no es neutro. En este sentido, explicó que analizarlo desde una perspectiva de género implica revisar de manera crítica aspectos como la seguridad, la movilidad, el acceso, los cuidados y las condiciones de convivencia, con el fin de contribuir a la reducción de las desigualdades persistentes.

Asimismo, señaló que este debate requiere la participación activa y la autocrítica de todas las comunidades e instituciones de educación superior. Por ello, indicó que la UAEMéx impulsó la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, en concordancia con la agenda regional de género, fortaleciendo así la institucionalización de esta perspectiva desde los enfoques de interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos.

En este espacio, afirmó la rectora, compartimos cómo, desde la UAEMéx, estamos consolidando una agenda institucional comprometida con la igualdad, los cuidados y la construcción de entornos incluyentes, una visión que hoy fortalece nuestra Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados.

Por su parte, Frances Rodríguez Van Gort afirmó que el 6º Congreso Internacional sobre Género y Espacio constituye un espacio de reflexión crítica que evidencia el compromiso colectivo por comprender y transformar las realidades sociales desde una mirada plural, rigurosa y profundamente humanista.

Agregó que el congreso se inscribe en una tradición académica que reconoce el diálogo interdisciplinario y transdisciplinario como una vía fundamental para cuestionar las estructuras que generan desigualdad, exclusión y violencia.