Partido Verde inicia en San Luis su desprendimiento electoral de Morena

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La ruptura y fin de la alianza oficialista Morena, PT y Verde -advertida desde el rechazo al “plan B”-, ocurrió formalmente ayer con el lanzamiento de la senadora Ruth González Silva, como candidata del PVEM al gobierno de San Luis Potosí.

Con el destape electoral de la esposa del gobernador potosino, Ricardo Gallardo, los dirigentes del Verde dieron el banderazo para el arranque de aspirantes propios a gubernaturas en al menos Nayarit, Nuevo León, Colima y Tamaulipas, donde sus precandidatos tienen fuerza para alcanzar triunfos.

Al señalar a la senadora González Silva como su propuesta única a la gubernatura de San Luis Potosí, la dirigente Karen Castrejón, dejó en claro que su partido no irá en coalición con Morena en ese estado en los comicios electorales de 2027.

Ese lanzamiento supone que el Verde irá igual con candidatos propios a alcaldías, diputaciones locales y federales en esa entidad.

Y como lo hiciera hace un par de meses antes el senador Manuel Velasco, ahora Castrejón reiteró que la virtual postulación de la senadora González Silva es apenas uno de los estados donde su partido irá solo, “ya que eso es lo que les ha pedido la gente”.

En los hechos, el lanzamiento de antier de Karen Castrejón es la reiteración de una postulación que había hecho el senador verde Manuel Velasco, al recibir hace unas semanas en el pleno del Senado a la senadora González Silva con el grito de “mi gobernadora”.

A partir de entonces, Velasco ha dicho:

“Tenemos mujeres, hombres preparados, con energía, con trabajo y, sobre todo, con pasión, pero, sobre todo, listos para ir solos, y esto es lo más importante, para competir en el próximo proceso electoral (en 2027), y para ganar, que es lo que nos ha pedido la gente.

“Y que eso es lo que viene para el Partido Verde en el proceso electoral que se avecina y en las elecciones del próximo 2027, que ganaremos, sin duda, muchas más de las presidencias municipales que hoy tenemos.

“Tenemos proyectos donde el Verde puede competir y ser competitivo… Si podemos coincidir vamos a tener alianza, y si no hay coincidencia, pues habrá que ir solos.

“Que vamos nuevamente por la gubernatura aquí en San Luis Potosí. Que vamos por algunas otras gubernaturas en otras de las circunscripciones, por supuesto, y que daremos a la gente lo que nos ha pedido, un partido fuerte, un partido joven”, dijo.

Karen Castrejón, por su parte, afirmó que en el Verde cuidarán a sus candidatos y lo harán con paridad de género.

“Un partido que tiene en sus filas a grandes mujeres representándonos en los Congresos, en las diligencias estatales, en el trabajo que hacemos todos los días para dar resultados también hacia los temas de género y que lo seguiremos haciendo con temas de paridad y que es lo que cuidaremos a nuestras candidaturas, que lo haremos también con un trabajo muy importante y cercano siempre a la ciudadanía”, afirmó.

Es, pues, el avance de una desbandada electoral en la alianza oficialista, que apunta a un reposicionamiento en el reparto del poder, y el fin del dominio absoluto de Morena y la 4T en el país.

Sigue en pie el viaje de Sheinbaum a Barcelona

El pleno del Senado conoció ayer formalmente el aviso del viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum que por 4 días realizará este fin de semana a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, junto a Pedro Sánchez -presidente de España-, Luiz Inácio Lula da Silva -de Brasil-, Gustavo Petro -presidente de Colombia- y con Yamandú Orsi -de Uruguay-.

El denominador común entre todos ellos es su desacuerdo con las acciones y pronunciamientos del presidente de los EU Donald Trump.

Una vez de regreso, se indicó, la mandataria enviará un informe con los principales resultados y acuerdos alcanzados, en los términos del propio artículo 88 de la Constitución.

MC propone acuerdo de acercamiento con la ONU

El coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, propuso ayer al pleno del Senado convocar un encuentro del Senado de México con el Comité contra la Desaparición Forzada, perteneciente a la ONU, a fin de analizar juntos la situación de desapariciones en México.

Se daría así paso a conocer a plenitud, y poder responder al informe emitido el 2 de abril de 2026 que considera de suma gravedad el fenómeno de desapariciones forzadas en México.

Castañeda indicó que el Senado no puede ser omiso ante un señalamiento internacional de esta magnitud y debe propiciar un espacio de diálogo serio, técnico y constructivo que permita revisar los alcances del informe, así como fortalecer la cooperación internacional en la materia.

“El objetivo no es confrontar, sino entender la dimensión del problema y construir soluciones. México necesita abrirse al escrutinio internacional y, sobre todo, garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas”, señaló.

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