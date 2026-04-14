El origen de La Barredora

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

A propósito del fallecimiento del ex gobernador de Tabasco, Manuel Gurría Ordóñez, vale la pena recordar varios temas.

Uno de ellos es que Gurría Ordóñez se formó al lado de dos políticos de prosapia del priismo: Carlos A. Madrazo Becerra y Carlos Hank González. Con el primero inició su carrera y el segundo lo cobijó durante muchos años.

Gurría no fue un político fácil, ni siquiera sencillo, quien desprecio al pueblo tabasqueño, renunciando a la alcaldía de Centro (Villahermosa), sin tomar posesión, por un tercer espacio (la secretaría de Gobierno B) dentro del ya desaparecido Departamento del Distrito Federal, que le ofreció Carlos Hank González.

Ese desaire no se lo perdonaron nunca los tabasqueños, por lo que pasaba el tiempo sin que él apareciera como candidato al gobierno del estado, hasta que se fabricó la “caída” de Salvador Neme Castillo y con ello se aprovechó la vacante para designar a Manuel Gurría Ordóñez como gobernador sustituto.

Gurría fue un tercero y segundo de a bordo de Hank González, donde aprovechó el cargo para constituir un grupo de políticos jóvenes de su tierra natal.

Roberto Madrazo Pintado, Máximo Evía Ramírez, Juan José Rodríguez Prats, Humberto Maynas Canabal y Florizel Medina Pérez Nieto, entre otros, algunos de los cuales formaron parte de su gabinete en cuanto llegó al gobierno tabasqueño.

Sin embargo, el grupo más importante que cobijó Gurría Ordóñez durante su período de casi tres años de interino y sustituto, fue el que ahora es conocido como “La Barredora”, organización que algunos consideran se formó desde aquellos años de 92 al 94.

Humberto Bermúdez Requena, un yucateco llevado a Tabasco por Jaime Lastra Bastar, ha sido señalado como cabeza de ese grupo delictivo que fue cobijado por el entonces gobernador Adán Augusto López y el que fuera su fiscal, Jaime Lastra Bastar.

Los tres coincidieron en el gobierno de Manuel Gurría y desde entonces formaron grupo: Adán era un joven de 28 años que fue designado subsecretario de Gobierno, Lastra Bastar, procurador del estado y Bermúdez Requena jefe policíaco.

Quienes investigan la formación de “La Barredora”, establecen nexos entre los personajes que nuevamente se juntaron con Adán Augusto como gobernador; Lastra Bastar repitiendo en el cargo de Fiscal (anteriormente procuraduría) y Hernán Bermúdez Requena, nuevamente como jefe policíaco.

Los reportes de investigaciones hablaban, desde ese entonces de la relación de Bermúdez Requena con grupos de la delincuencia organizada, sin que, aparentemente, ni el fiscal ni el gobernador sabían o, tal vez, toleraban por la formación en el mismo grupo político.

Ahora “La Barredora” es un grupo delictivo que sigue campeando en Tabasco y que amplió su horizonte a Chiapas y Puebla, entre otras entidades del país.

Al fallecimiento de Manuel Gurría Ordóñez, vale la pena recordar estos episodios de la vida tabasqueña.

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Después de que el gobernador Alejandro Armenta se deslindó del alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, de quien dijo no había aportado ni un peso para el bacheo, el edil poblano solicitó una línea de crédito por 440 millones de pesos para atender las necesidades de las vialidades de la capital del estado cuyas calles parecen ser resultado de un fuerte bombardeo.

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