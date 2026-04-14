Carreteras en mal estado por todo el país no justifican aumento de tarifas

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

El aumento de tarifas en las autopistas de la República se prevé con un año de anticipación, como parte del paquete de medidas económicas que presenta el gobierno federal al Congreso de la Unión (cámaras de Senadores y Diputados), la llamada Ley de Ingresos que incluye muchas disposiciones sobre las fuentes de las que las autoridades obtienen el dinero para sus gastos que, a su vez, su revisados y aprobados exclusivamente en San Lázaro.

El porcentaje de aumento de esas cuotas se determina en función del porcentaje de inflación registrado durante el año anterior. Al menos eso es lo que se sostiene oficialmente, aunque no siempre los aumentos se ajustan de acuerdo con ese índice.

También se ha convertido en costumbre que uno de los aumentos (porque son varios en el curso del año) se anuncie en días cercanos al periodo de vacaciones de Semana Santa.

A pesar de que todo esto es bien conocido, siempre ocurre que los aumentos a las cuotas eufemísticamente bautizadas como “de recuperación” generan sorpresa entre los consumidores e inclusive en las cámaras de Senadores y Diputados, a pesar de que, como mencioné, unos y otros estaban advertidos. De no ser así, se refuerzan las críticas en el sentido de que los legisladores aprueban cambios sin leer las iniciativas.

Estas manifestaciones de sorpresa se repitieron en la sesión de ayer de la Cámara federal de Diputados, con el agregado a fuertes críticas al gobierno por las deplorables condiciones de las carreteras nacionales, lo que desmiente los triunfales anuncios del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de que el dinero así obtenido se utiliza para dar mantenimiento de esas vías.

En el colmo de la ilusión el régimen que encabeza la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo anunció el reciente día 12 una cuantiosa inversión para mantenimiento de carreteras.

La mandataria anunció una inversión de 315 mil 331 millones de pesos para el Programa Nacional de Infraestructura Carretera. Esto comprende 360 kilómetros de obras concluidas de construcción o modernización de carreteras, así como 4 mil 500 kilómetros de repavimentación con el Megabachetón.

El triunfal anuncio sostiene que se han terminado 78 puentes, de los cuales 68 ya se concluyeron en Guerrero. Para el Megabachetón se invierten 50 mil millones de pesos para 40 mil 548 kilómetros, 18 mil de los cuales se intervendrán este año (es decir, la realidad es menor).

No obstante, Sheinbaum presumió: “¿Qué queremos? Más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas. Y al mismo tiempo tener más conectado al país, generar empleos y mejorar o avanzar en el desarrollo de México”.

Lejos del optimismo oficial, la diputada tlaxcalteca por MC denunció, fuera de programa:

“Sólo para comentar que el día de ayer subieron las casetas en todo el país, con un incremento cercano al 5%. Esto no es un ajuste menor, es un golpe directo a quienes todos los días se trasladan para trabajar, para producir y para sostener a sus familias.

“Y lo más grave: se cobra más, pero no se ve reflejado en mejores condiciones. Ahí están las carreteras en mal estado, ahí están los tramos inseguros y ahí están también las quejas constantes por la falta de respuesta cuando ocurre un accidente, aun cuando el peaje supuestamente incluye un seguro.

“Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que se está pagando? Este impacto no se queda solamente en la caseta: se está trasladando a toda la cadena. El propio gremio de la tortilla, al día de hoy, a nivel nacional, ya lo advirtió: en los próximos días, el precio de la tortilla podría aumentar entre 2 y hasta 4 pesos por kilo. Así es como se está encareciendo la vida en estos momentos.

“En Tlaxcala, como en el resto del país, esto se siente de inmediato. Se siente definitivamente cuando el dinero ya no alcanza.

“Esta representación no puede guardar silencio. Exigimos que estos incrementos se revisen, que haya condiciones dignas en las carreteras y que se deje de trasladar el costo de las malas decisiones a las familias”, reclamó la legisladora de Movimiento Ciudadano.

Pero no fue la única que abordó el problema que, como apunté, no aparecía en el orden del día de la sesión efectuada ayer, martes 14.

Otra quejosa fue la diputada oaxaqueña, del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, quien además aprovechó el tema para continuar el embate de esa fracción parlamentaria contra su “aliado”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, surgido de Morena.

“Quiero denunciar un ecocidio que está sucediendo en Oaxaca”, arrancó la legisladora petista, quien abundó:

“Desde hace varias semanas venimos denunciando la construcción de una plaza comercial en el centro de la ciudad de Oaxaca y resulta que esta plaza comercial no cuenta con los permisos requeridos por parte de Semarnat, del gobierno del estado ni del gobierno municipal.

Aún así, lo están construyendo. Pero no es el primer desarrollo que se está realizando: también se construyó así el estadio de beisbol. Y próximamente tienen proyectado construir la presa Margarita Maza sin ningún estudio.

“Yo no sé dónde están las autoridades de Semarnat para revisar todos los atropellos del gobernador Salomón Jara; del presidente municipal, Raymundo Chagoya, que emerge del Partido Verde Ecologista y está derrumbando árboles. ¿Dónde están estas personas y dónde está el compromiso real con el medio ambiente?

“Por otro lado, quiero decirle a la secretaria de Semarnat que, cuando no existe vigilancia, pasa lo que pasó con la autopista que se dirige al istmo de Tehuantepec donde hay derrumbes por no hacer los estudios pertinentes de geotecnia.

“Por eso se derrumbó el túnel de El Tornillo y ahora dicen que lo van a reparar y, ¿quiénes van a pagar esa reparación? Pues nosotros, los oaxaqueños y los mixes, porque pasa por nuestro territorio y nos incrementan la cuota que se debe de pasar, cuando nada más nosotros transitamos 32 kilómetros, 32 kilómetros y pagamos más de 200 pesos. Eso es un atropello. Y pasa sobre territorio indígena, territorio mixe.

“Entonces, le pedimos a la Presidenta de la República que voltee a ver todos estos atropellos que están cometiendo el gobernador Salomón Jara y sus presidentes municipales.

“Por otro lado, también incrementaron la cuota para la autopista que va a la costa, una autopista totalmente destruida es de las más caras del país. Yo no sé si no tienen analistas (que) les ayuden con los estudios, pero hacen puras porquerías, en verdad estamos cansados de todos los atropellos que realizan en Oaxaca”.

Otra diputada oaxaqueña, del PT (aunque también se le menciona como integrante de la bancada de Morena), tomó la palabra para pedir que el titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe) Carlos Arceo Castañeda, quien apenas asumió el cargo el 1 de febrero de 2026 comparezca ante esa Cámara para explicar “por qué nuevamente el incremento a las casetas de peaje, donde las carreteras están en pésimo estado.

“Yo transito seguido de aquí a Oaxaca y la verdad que es pésimo viajar por la súper carretera, pero eso sí el cobro es inmediato y pues nos preguntamos, ¿dónde está el dinero que recuperan entonces, si están en pésimas condiciones?

“Y lo que está pasando en la supercarretera de Puerto Escondido a Oaxaca, es la carretera más cara de todo el país, pero que además está también los derrumbes donde inclusive ha habido accidentes y que Capufe no hace nada.

“Escuché hace unos días al secretario de Gobierno, donde por el berrinche de una persona no se puede hacer la rehabilitación de esta carretera. Yo creo que no estamos para cumplir antojos y berrinches de ciudadanos que solamente piden dinero para ellos.

“Pero sí hoy quiero levantar la voz, que no es posible que estos incrementos se sigan dando y que la canasta básica y todo cada día sean más caras. Entonces, pido a Capufe que venga y que nos explique dónde está el dinero de las casetas y por qué no hay rehabilitación de las carreteras”, recalcó esta legisladora que no puede ser descalificada por militar en la oposición.

Quejas aparte por las malas condiciones de los caminos nacionales, incluidas las pomposamente denominadas supercarreteras o autopistas, un hecho que sostiene todo mundo y que no puede ser invalidado por el gobierno federal: el aumento de esas tarifas se traduce en mayor inflación, pues la mayor parte de los productos de consumo son trasladados por esas vías.