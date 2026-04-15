Andy Zuno convierte el duelo en música

“Como si no pasara nada”

Presenta su segundo álbum de regional mexicano

Por Arturo Arellano

Pérdida, dolor y resiliencia marcan el nuevo sencillo de Andy Zuno, que transforma una experiencia profundamente personal en un relato musical sobre cómo la vida continúa “como si no pasara nada” cuando por dentro todo se ha derrumbado.

“Como si no pasara nada” nace de la pérdida de un ser querido y de ese choque brutal entre el mundo interior y la rutina exterior. En entrevista, Andy Zuno recuerda que, tras la muerte de esa persona, salió de su casa y no volvió durante varios días; cuando por fin regresó, todo como congelado en el tiempo. “Cuando regresé y abrí la puerta, todo estaba intacto como si no hubiera pasado nada. Pero para mí la vida de alguna manera se había derrumbado”, comparte el intérprete.

Esa escena se convirtió en el corazón de la canción: la vida amanece, anochece, el tráfico sigue, hay que trabajar, mientras la persona en duelo atraviesa un proceso silencioso de desolación, adaptación y dolor profundo. “Creo que muchas personas hemos vivido una pérdida importante y significativa y lo doloroso que es ese proceso al interior, mientras afuera la vida corre como si no pasara nada”, explica.

Zuno reconoce que los duelos son difíciles de atravesar y que la atención social suele concentrarse en los primeros días, para luego desvanecerse. “Cuando alguien pierde a una persona, los primeros días es el pésame y acompañarte, pero a los cinco días todo el mundo sigue su vida, la vida sigue como si no hubiera pasado nada y en la persona que ha perdido algo queda una desolación enorme”, reflexiona.

Country, pop y nuevo regional mexicano

En lo musical, “Como si no pasara nada” se sitúa en un territorio poco explorado dentro de la escena nacional: un sonido que el propio artista define como “country regional mexicano pop”. El tema predomina en un color country y country-pop, un estilo tradicionalmente más norteamericano que no suele ser recurrente en la música hecha en México, aunque en el norte del país exista una fuerte influencia del género.

“Suena justo a regional, pero a este nuevo regional mexicano que mezcla muchas tendencias musicales: pop, country, balada, cumbia”, dice Andy, quien se confiesa entusiasmado con la variedad sonora del disco. “Me gusta muchísimo el giro que adquirió la canción a nivel musical. Mezclar estos sonidos me emociona mucho y abre nuevas posibilidades para contar historias”, añade.

La raíz de esa fusión está en su propia historia. Zuno es originario de Guadalajara, creció escuchando mariachi y, en los años noventa, se formó también con el movimiento grupero. “Tenía el disco de Bronco y de Límite, pero también el de OV7; ahí está mi arquitectura musical, de donde vengo y lo que ahora me inspira para crear”, explica. Desde ahí articula un proyecto que dialoga con la tradición, pero que se atreve a expandir sus fronteras.

Letras que abrazan el dolor

Todas las letras del nuevo álbum están atravesadas por historias que el cantante ha vivido, y “Como si no pasara nada” no es la excepción. “Es una canción con una letra muy especial y muy importante; narra algo que muchas personas hemos vivido”, dice sobre este tema, que considera uno de sus favoritos del disco precisamente por la honestidad emocional que lo recorre.

Zuno aspira a que la canción se convierta en un bálsamo para quienes transitan un duelo. “Me encantaría que fuera la voz de muchas de esas personas que están transitando por algo así y que digan: ‘híjole, precisamente es lo que estoy sintiendo’”, confiesa. Para él, hay procesos internos que se llevan “con una sonrisa por delante”, aunque por dentro la realidad sea desbordante.

“Me gustaría que las personas recuerden el valor de cada momento vivido… Cada día es una oportunidad única y siempre puede ser la última vez”, afirma el cantante, quien ve en este sencillo una especie de abrazo emocional para quienes sienten que el mundo es indiferente a su dolor. “Es un apapacho para quienes atraviesan un duelo y sienten que el mundo es indiferente a su dolor”, reitera.

Un disco ecléctico y sin etiquetas

“Como si no pasara nada” forma parte del segundo disco de regional de Andy Zuno, titulado “Esto no ha terminado”, un álbum que él mismo describe como mucho más ecléctico y holgado que el primero.

Entre los temas del álbum se encuentran colaboraciones con artistas que no suelen asociarse al regional mexicano. “Esta canción que grabé a dueto con Litzy, que se llama ‘Como yo’, es una canción de amor y un poquito de despecho”, adelanta. Otro de los duetos es con Aranza, en una pieza que aborda un amor profundo y distinto al que se canta en la etapa del enamoramiento “Es una canción que habla del amor después de que pasa ese primer embrujo, cuando realmente conoces a la persona con la que estás y tomas la decisión consciente de amar a esa persona y de quedarte ahí a pesar de las tormentas”, explica.

También suma una colaboración con Mariana Ochoa, quien actualmente incursiona en el regional, aunque su sello más conocido sigue siendo el pop.

Romper estereotipos del regional

Zuno observa que hoy muchas personas tienen listas de reproducción eclécticas donde conviven una canción ranchera, luego un reguetón, después un pop, una ochentera y una noventera. “A mí me parece increíble que puedas abarcar mucho más, es como sumar, lejos de encasillarte”, señala. En ese contexto, sus duetos con figuras mayormente asociadas a la balada o al pop refuerzan la intención de cruzar puentes y abrir el género a nuevas audiencias.

El cantante subraya que esta búsqueda “No es nada más un capricho o una moda de ‘enchílame esta porque todo el mundo lo está haciendo’, sino con un compromiso real, porque de verdad abarcamos géneros en los que hay muchísimos exponentes con toda la experiencia del mundo y con muchísimo respeto”, afirma.

El escenario como culminación

Aunque la música ya puede escucharse en plataformas digitales, Andy Zuno sueña con llevar estas canciones al escenario. “Yo creo que esa es la culminación máxima”, reconoce al hablar de la posibilidad de presentarlas en vivo con banda completa. “Quiero que termine el proceso de lanzamiento de este disco para poder llegar al escenario con los músicos en vivo, porque creo que ese es el momento cúspide de cualquier intérprete, esa explosión y esa interacción con el público en vivo”, asegura.

Por ahora, “Como si no pasara nada” ya está disponible junto con “Ahora que tú y que yo” y “Como yo”, en las plataformas digitales, abriendo el camino para que el público se acerque al universo emocional y sonoro del nuevo disco.