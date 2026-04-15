El PAN está de vuelta en Naucalpan, asegura el líder Mario Sandoval Silvera

“Vamos con todo y por todo en 2027”

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- El Partido Acción Nacional (PAN) se reagrupa, escucha y consensúa con su militancia. Y sí habrá alianza con la ciudadanía, no partidista. Vamos con todo y por todo en el 2027 para regresar los buenos gobiernos que las familias mexiquenses tenían.

Expresó lo anterior en entrevista, Mario Sandoval Silvera, presidente del Comité Municipal de ese instituto político en esta localidad, al tiempo de destacar que «¡el PAN está de vuelta!».

Sandoval Silvera reconoció que en Naucalpan existen muy buenos liderazgos y está en plática con algunos de ellos para que se sumen a la fuerza azul, para así recuperar lo que les arrebataron. «Hoy los naucalpenses no confían ni tienen certeza del actual gobierno morenista y eso es un punto a nuestro favor», dijo.

El joven dirigente destacó que “el PAN de Naucalpan va con rumbo, va en orden y con paso firme en nuestro querido municipio”. Cerraremos el paso a pésimos gobiernos. Hoy es el tiempo de la gente, hoy es el tiempo de Naucalpan», reafirmó.

Finalmente, el presidente del CDM panista, concluye: “que quede claro, en el PAN, contrario a lo que muchos creen, está más unido y fuerte que nunca. El PAN está de vuelta”.