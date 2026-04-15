Otorga el Edomex Distintivo Destino de Reuniones al gobierno naucalpense

Destacan infraestructura y conectividad

Naucalpan, Méx.- El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, otorgó al alcalde Isaac Montoya, el Distintivo Destino de Reuniones, que reconoce a los municipios que cuentan con la infraestructura, conectividad y servicios especializados para ser sedes de convenciones y reuniones corporativas o de negocios.

El alcalde agradeció la distinción a nombre de los naucalpenses, así como de los empresarios del municipio y destacó el impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como a la secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco, por colocar a todo el Estado de México como una de las principales entidades en el turismo de reuniones.

Subrayó: “Naucalpan es un motor económico que aporta de manera decisiva al dinamismo del Estado de México con vocación clara para los servicios, para albergar congresos, convenciones, ferias, encuentros de alto nivel; en Naucalpan, tenemos una infraestructura destacada con hoteles, con una gran conectividad, con servicios, con talento, con un personal muy capacitado», dijo.

Isaac Montoya destacó que se da un paso firme para devolverle el brillo a Ciudad Naucalpan que siempre ha tenido este potencial de desarrollo como principal puerta de acceso de la Ciudad de México y también como parte nuclear de la Zona Metropolitana del Valle de México

“Con este Distintivo Destino de Reuniones permite destacar la infraestructura, destacar la conectividad, destacar los servicios, toda la oferta que tiene Naucalpan”, reiteró.