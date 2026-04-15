Se trabaja por la consolidación de la transformación educativa: Paulo Lara

Cierre de brechas de desigualdad

Valle de México.- “Hoy son tiempos de seguir trabajando con paso firme hacia la consolidación de la transformación educativa tal y como lo hace la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien continúa entregando Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico”.

Expresó lo anterior Paulo Lara Zaavedra, Quinto Regidor de Naucalpan, luego de reiterar su compromiso con los habitantes de esta localidad, para impulsar la educación «una herramienta necesaria para cerrar las brechas de desigualdad» dijo.

“Impulsamos políticas públicas orientadas al bienestar de las y los naucalpenses. Las becas son una vía para garantizar el acceso equitativo a la educación y ampliar las posibilidades de desarrollo”, aseveró.

Lara Zaavedra, puntualizó que «contrario a lo que muchos piensan, el gobierno que encabeza el alcalde Isaac Montoya en Naucalpan, ha sido reconocido por propios y extraños, gracias a su destacada gestión»., dijo.

El representante popular de Morena, reiteró que «Naucalpan se está transformando y mejorando la calidad de vida, que gobiernos anteriores habían olvidado”.

“Juntos seguiremos avanzando en favor de las familias que aquí viven», concluyó.