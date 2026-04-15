Vigente, la lucha de las mujeres: Cristina Ruiz Sandoval

Valle de México.- La lucha de las mujeres sigue vigente y estamos en el centro de la defensa de México, dejó en claro la senadora Cristina Ruiz Sandoval, al participar en la presentación del libro “Guerreras de la Democracia”, cuyo contenido resalta la historia de mujeres que no se rindieron. Acompañada del coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, la diputada Margarita Zavala y la Coordinadora del libro, Melissa Vargas Camacho, la dirigente estatal priista manifestó la importancia de que las mujeres se mantengan activas y predicando con fortaleza porque el país las necesita.