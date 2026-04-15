Casino Centenario, la “mina de oro” del Cártel del Noreste

EU va contra fuentes de financiamiento del narco

El Tesoro sanciona a este establecimiento y a abogados mexicanos por nexos con el grupo delictivo

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra casinos, empresas y personas supuestamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN) en operaciones de lavado de dinero.

Uno de los establecimientos es el Casino Centenario, situado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 3.2 kilómetros de la frontera estadounidense, una de las principales fuentes de financiamiento del grupo delictivo, uno de los más violentos de México, detalló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.

Casino Centenario, administrado por Comercializadora y Arrendadora de Mexico (CAMSA), es utilizado por el Cártel del Noreste como «casa de seguridad de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego», aseguró la dependencia. Otro de los sancionados es Diamante Casino, ubicado en la ciudad de Tampico, en Tamaulipas.

Las autoridades estadounidenses también indicaron que en el interior del casino se realizaban actos de intimidación y tortura contra personas identificadas como enemigas del grupo criminal.

Abogados vinculados al Cártel del Noreste

La lista negra de la OFAC también incluye a Eduardo Javier Islas Valdez, «Crosty», como operador del cártel, encargado de cruzar a indocumentados a través del Río Grande hacia Texas.

Además, está el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su trabajo vinculado al CDN, como defensor entre otros del capo Miguel Ángel Trevino Morales, «Z-40» y y del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Su trabajo va «más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente», afirmó la OFAC. Jesus Reymundo Ramos Vázquez, señalado por ser asociado al CDN, también fue sancionado.

«Bajo el disfraz de activista de derechos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de cárteles, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN que han muerto o han sido detenidos», denunció el Tesoro.

Según la OFAC, Penilla habría actuado como intermediario entre Treviño Morales y la actual cúpula del Cártel del Noreste, incluso mientras este permanecía en prisión en México. Esto le habría permitido mantener el control de la organización desde la cárcel.

¿Cuáles son las sanciones?

Las sanciones del Tesoro implican que todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados bajo jurisdicción de Estados Unidos, en poder o bajo el control de estadounidenses, quedan bloqueados. El CDN fue declarado «organización terrorista» por Washington en febrero del año pasado.

«La violencia y la intimidación del Cártel del Noreste, incluido su ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, amenazan al personal estadounidense, socavan la soberanía mexicana y desestabilizan a las comunidades a ambos lados de la frontera», explicó el Departamento de Estado en otro comunicado

Tras dar a conocer dichas sanciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la dependencia empleará todas las herramientas disponibles para resguardar a Estados Unidos frente a los cárteles violentos.

UIF detecta lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) informó sobre la designación de los seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) con actividad en el sector de juegos en el que se detectó que hubo inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo”, informó en un comunicado.

La UIF detalló que también se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.

Ante ello, la UIF proporcionó información a la Segob a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados, además de que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.