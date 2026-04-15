Envía Delfina Gómez iniciativa de ley para ampliar la protección integral a periodistas

Garantizarán condiciones más dignas, seguras y justas

La propuesta consolida un modelo con enfoque social, preventivo y de derechos humanos, construido junto con el gremio

Toluca, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió a la LXII Legislatura del Estado de México una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. El objetivo es garantizar condiciones más dignas, seguras y justas para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos en la entidad.

La iniciativa, elaborada por la Consejería Jurídica a través del Mecanismo de Protección Integral, surge del diálogo abierto y plural con el gremio periodístico y organizaciones de la sociedad civil. Además, se alinea con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, al fortalecer el enfoque de protección desde una perspectiva integral y preventiva.

La propuesta amplía el alcance de la ley al incorporar medidas que superan la atención reactiva y atienden las condiciones estructurales de vulnerabilidad. En este sentido, establece el acceso efectivo a servicios de salud, tanto mediante IMSS-Bienestar como a través de esquemas de aseguramiento para periodistas por cuenta propia, con el propósito de atender una de las principales carencias del gremio.

De igual forma, impulsa la capacitación y la formación profesional continua como herramientas clave para fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión. Estas acciones incluyen becas educativas dirigidas a periodistas y a sus hijas e hijos, con lo que se reconoce el impacto familiar de esta labor.

La iniciativa también contempla apoyos para gastos funerarios en casos en que periodistas o personas defensoras pierdan la vida como consecuencia de riesgos vinculados a su actividad. Con ello, se brinda respaldo institucional en momentos de alta vulnerabilidad.

Asimismo, incorpora medidas preventivas, como el uso de instrumentos de identificación voluntaria, orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad en el ejercicio periodístico, bajo un enfoque que prioriza la prevención y la protección integral.

Además, fortalece la atención con enfoque diferenciado al reconocer las condiciones específicas de periodistas y personas defensoras pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, población migrante, diversidad sexual y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

La propuesta también plantea fortalecer la operatividad del Consejo Consultivo del Mecanismo mediante una integración más ágil y representativa, con participación regional equilibrada, criterios públicos de selección y paridad de género. De esta forma, garantiza que las decisiones incorporen la experiencia directa en el territorio.

Con esta acción, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su vocación de fortalecer la libertad de expresión, el acceso a la información y la construcción de una democracia sólida, al colocar en el centro a quienes, con su labor, hacen posible una sociedad más informada, crítica y participativa.