Mayor suministro y calidad de agua para Nezahualcóyotl

Inversión de más de 9.5 millones de pesos

Nezahualcóyotl, Estado de México.- En el marco de este “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM), concluyó los trabajos de rehabilitación de la Planta Potabilizadora Nezahualcóyotl, como parte de las acciones para garantizar el derecho humano al agua de la población de este municipio.

Los trabajos de rehabilitación, a cargo de la CAEM, incluyeron el mantenimiento al transformador, la instalación de una bomba con capacidad de 80 litros por segundo, la sustitución de los sistemas eléctricos, tableros de control y arrancadores, así como la modernización de componentes clave en el proceso de potabilización.

La planta potabilizadora permitirá incrementar la eficiencia y confiabilidad del suministro de agua potable, lo que impacta positivamente en la calidad de vida de la población de Nezahualcóyotl.

De manera complementaria, la CAEM realizó trabajos en otras infraestructuras clave del municipio como la Plantas de Bombeo “Vicente Villada” y “Zaragoza”, las cuales ayudarán en la prevención de inundaciones en la próxima temporada de lluvias.

Con ambas acciones, que beneficiarán a más de 665 mil habitantes de Nezahualcóyotl, el Gobierno del EdoMéx y la CAEM reafirman su compromiso de mejorar la infraestructura hidráulica para garantizar el derecho humano al agua y proteger a la población, mediante obras que generan bienestar y desarrollo sostenible.