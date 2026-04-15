Celebra este 10 de mayo al ritmo de son, bolero y guaracha

“Legado Buena Vista Social Club” de Ibrahim Ferrer Jr.

El heredero del son cubano contemporáneo guiará a las mamás y a sus acompañantes en un viaje íntimo y poderoso

Este 10 de mayo, el escenario de Grand Forum Coyoacán se iluminará al ritmo del

son, el bolero, la guaracha y el cha cha chá para celebrar a las madres con el

“Legado Buena Vista Social Club” de Ibrahim Ferrer Jr.

Hijo del legendario Ibrahim Ferrer, fundador y voz emblemática del Buena Vista

Social Club, el cantante y compositor Ibrahim Jr. ha sabido consolidar una carrera

propia, sin dejar de honrar el legado de su padre y la esencia de sus raíces cubanas

a través de la música.

“En cada actuación, en cada acorde, en cada compás, en cada sonrisa del público,

siento que honro a mi padre y a su legado; mientras forjo mi propio camino en la

historia de la música”, afirma Ibrahim Ferrer Jr.

¿Qué prepara Ibrahim Ferrer Jr. para la presentación del 10 de mayo?

El heredero del son cubano contemporáneo guiará a las mamás y a sus

acompañantes en un viaje íntimo y poderoso hasta el corazón de la Habana para

narrar una memoria musical que se encuentra más viva que nunca.

El repertorio promete ser una fiesta musical que contempla clásicos del Buena

Vista Social Club y temas de la autoría de Ferrer Jr., que forman parte de sus cuatro

álbumes y reflejan tanto su identidad artística como su conexión directa con esta

herencia cultural.

En un ambiente cercano y emotivo, el público de diversas generaciones cantará y

bailará en vivo: “Dos Gardenias”, “El cuarto de Tula”, “Chan Chan”, “Ay Candela”,

“Silencio”, que se suman a otras piezas musicales de diversos géneros como: la

trova, el son, la guaracha, el bolero y el jazz.

Para Ibrahim Ferrer Jr., “más que un concierto, es una celebración personal de la

identidad, la memoria y la herencia musical cubana y me emociona compartirla en

esta fecha tan especial para México”.

“Cada nota que canto e interpreto encierra la historia de mi tierra, el ritmo de mis

raíces y la emoción de quien sabe que la música además de arte, es identidad,

memoria y alma”, agrega el compositor.

Con Ibrahim Ferrer Jr., el son cubano, el bolero y los ritmos tradicionales cobran

nueva fuerza creando un formato más cercano y contemporáneo que conecta con

diversas generaciones para mantener viva la tradición musical cubana en todo el

mundo.

Ibrahim Ferrer Jr., al lado de sus músicos, ha pisado múltiples escenarios de

Europa, América Latina y Estados Unidos, y este 10 de mayo en México tendremos

la oportunidad de gozar y bailar con sus interpretaciones.

Las puertas del Gran Forum abrirán desde las 16:00 hrs. el inicio del show será a

las 20:00 hrs. En Salón Gran Forum

Cerro del músico #22 Col. Campestre Churubusco, Coyoacán