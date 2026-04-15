Laureano Brizuela ofrecerá energía rockera y romántica

El Ángel del Rock, en La Maraka

Tendrá una oportunidad única para vivir de cerca la magia de sus mejores momentos

Por: Asael Grande

El icónico cantante argentino Laureano Brizuela, conocido como El Ángel del Rock, se prepara para reencontrarse con su público en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México: La Maraka, donde se presentará este 26 de abril en un concierto que, sin duda, será simplemente inolvidable.

La velada, que es la primera de este año en este recinto, seguida por el 28 de agosto y el 4 de diciembre, promete ser una noche cargada de nostalgia, romance y energía rockera, en un espacio que se ha convertido en punto de encuentro clave entre artistas y audiencia, gracias a su formato íntimo y cercanía con el público.

En conferencia de prensa, Laureano Brizuela, quien durante sus presentaciones en La Maraka tendrá una oportunidad única para vivir de cerca la magia de sus mejores momentos, compartió: “volvemos a la carga este año con un par de sorpresas, a partir de esta presentación en La Maraka, haré un recuento de las cosas que han sucedido durante cuatro décadas, tuve la fortuna de que México haya recibido una treintena de canciones que han sido fundamentales, que han entrado de una manera muy fuerte en el público, así que, obviamente habrá canciones que siempre han estado presentes, a esto le agrego, la fórmula de escribir cosas que dicta mi conciencia, me nutro de la problemática cotidiana, además de las cuestiones interiores, y de ahí salen la canciones, vengo de los tiempos en las que armabas el álbum, ahora es sencillo por sencillo, grabé cinco canciones que vamos a incluirlas, las elegí adecuadamente, canciones que he regrabado nuevamente, en tiempos de reguetónes, he sacado un blues, desafiarte a ti mismo para no perder tus raíces y tu esencia, sigo creciendo increíblemente, la buena música no tiene ni tiempo ni edad, y este blues lo saqué con Álex Lora, y ahora estamos en el tercer single que ya está en las redes”.

Con capacidad para 1,700 personas, La Maraka ha sido testigo del sólido vínculo entre Laureano Brizuela y sus seguidores, quienes han llevado sus presentaciones al sold out en repetidas ocasiones: “será una tarde inolvidable, como aquellas viejas tardeadas de hace unos años atrás”, expresó Laureano Brizuela para invitar a sus seguidores más fieles y a aquellos que han sido conquistados por sus canciones.

Brizuela quien con su inconfundible estilo, gran voz y carisma escénico, reafirma su lugar como uno de los máximos exponentes del rock en español, llevando a su audiencia en un viaje musical lleno de intensidad y sensibilidad, comentó que adelantó que su nueva producción, Espíritu Profundo, fue publicada a finales de 2025: “el título es de una canción inédita, ya saldrá oportunamente, es una forma de establecer un nuevo camino, tiene arreglos distintos, más amables, mantiene un sonido muy energético y muy poderoso, todo está dentro de la misma actitud, dentro del mismo feeling”. Su single más reciente es un blues La Mitad de un Corazón, que cuenta con la colaboración de otro ícono del rock mexicano, Alex Lora, líder de la banda El Tri.​

El regreso del intérprete coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo Enamorándonos, disponible desde el 27 de marzo. Esta versión 2026 del tema —originalmente incluido en su álbum Viajero del Tiempo (1989)— llega como un adelanto de su próxima producción discográfica titulada Espíritu Profundo.

Con producción y arreglos de Dany Vila, la canción propone una experiencia sonora que invita a romper la rutina y reconectar con la esencia del amor. Previamente lanzó Solo y la Mitad de un Corazón (feat. Alex Lora), todos a través de Consecuencias en alianza con Altafonte.