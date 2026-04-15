Michael Is Back, por Estefan Jackson, llega al Teatro Metropolitan

El tributo más impresionante al Rey del Pop

Con más de 30 años de trayectoria artística, Estefan Jackson ha recorrido grandes escenarios

Por: Asael Grande

Los fans del Rey del Pop tienen una cita obligada: “Michael Is Back”, el espectáculo tributo protagonizado por Estefan Jackson, uno de los cinco mejores imitadores de Michael Jackson a nivel mundial y considerado uno de los mejores tributos de Latinoamérica, llega el próximo 25 de abril a uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México: el Teatro Metropolitan.

Con más de 30 años de trayectoria artística, Estefan Jackson ha recorrido grandes escenarios tanto en México como en el extranjero, consolidándose como un referente internacional en el mundo del tributo musical. Ha dedicado gran parte de su vida a perfeccionar la caracterización de Michael Jackson, logrando un parecido físico y vocal que le ha permitido presentarse en importantes escenarios de Latinoamérica: “Michael Is Back es un show de dos horas, vamos a tener bailarines, un grupo de bailarines muy grande, nos a acompañar unos coristas que vienen de Guadalajara, vamos a hacer uso de las pistas de la música de Michael Jackson todas las voces van a ser en vivo, por su puesto, guitarras en vivo; nos acompañará Yunna, una excelente cantante, con una chispa maravillosa, habrá muchos éxitos, vamos a tener una pantalla digna del Teatro Metropólitan, vamos a hacer uso de los recursos modernos como la inteligencia artificial para revivir a Michael Jackson en este gran espectáculo, van a revivir a Rey del Pop, yo tengo muy plasmado en mi corazón cuando vino Michael Jackson a México en 1993 con el Dangerous Tour, y tuve oportunidad de verlo, señalarlo y decirle, -‘Michael Jackson, quiero ser como tú’-, y el destino y Dios me dieron la oportunidad de poder entretener, de llevar ese granito de arena a las nuevas generaciones que hoy están conociendo a Michael Jackson, estamos muy contentos de ser parte de esto, de poder presentar música que hizo historia, de artistas que hicieron leyenda, que no sólo reguetón, sino que siguen artistas como Queen, The Beatles, ‘Credence’, en donde mi querido Héctor Lara y The Blue Rockets, se harán cargo de ello en el Teatro Metropólitan y, obviamente, la parte fan de Michael Jackson, con mis amigos de Jacksoneros TV, que van a estar con su grupo haciendo mucho ruido esa tarde, muchas sorpresas, de verdad que es un espectáculo muy impresionante que hemos estado preparando, Michael Is Back el 25 de abril a las 8 de la noche, Teatro Metropólitan”.

Recientemente ha participado en promociones relacionadas con la próxima biopic de Michael Jackson, colaborando en eventos de tipo flash mob. Sus espectáculos se distinguen por capturar la esencia vocal y coreográfica del “Rey del Pop”. El espectáculo del Teatro Metropólitan el próximo 25 de abril, será un show inolvidable, con un despliegue de más de 10 bailarines acróbatas, pantalla gigante, vestuarios impactantes, iluminación profesional y escenografía de alto nivel, en un recorrido por los más grandes éxitos de Michael Jackson.

“El espectáculo tendrá una duración de una hora y 40 minutos, combinando música, danza y efectos visuales que transportarán al público al legado musical del Rey del Pop. Esta propuesta está diseñada para que tanto fans como quienes no conocen tan a fondo la obra de Michael Jackson, vivan una experiencia única y emocionante”, finalizó, Estefan Jackson.