Irán bloquearía exportaciones de crudo si EU no se retira de Ormuz

Economía global, en riesgo

Teherán considera que mantener el cerco supone una violación del alto el fuego

Irán amenaza con cerrar el mar Rojo si Estados Unidos sigue impidiendo el paso por el estrecho de Ormuz a los buques procedentes del país persa.

En caso de que el régimen de los ayatolás cumpla su amenaza, las consecuencias para la economía global pueden ser devastadoras, ya que el mar Rojo es una de las principales vías utilizadas por los países árabes para exportar su crudo: cerca del 12% del comercio mundial de petróleo transita por ahí, aprovechando el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta con el océano Índico.

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, ha advertido el general Alí Abdolahi, comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el máximo mando operativo del ejército iraní.

Según Abdolahi, cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en Ormuz supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con EU el miércoles pasado.

Para bloquear el tráfico marítimo por el mar Rojo, Irán podría recurrir a los hutíes del Yemen, uno de los principales aliados del régimen de los ayatolás en Oriente Medio. Este grupo insurgente ya llevó a cabo ataques sobre embarcaciones comerciales en el mar Rojo durante la guerra de Gaza, en un intento de presionar a Israel para que pusiera fin a su ofensiva sobre el enclave palestino. Desde que se rubricó el acuerdo de alto el fuego en la franja, la milicia ha mantenido un perfil bajo, pero en las últimas semanas ha mostrado su predisposición a intervenir de nuevo para apoyar a Teherán.

Senado de EU rechaza por cuarta vez limitar los poderes de guerra de Trump en Irán

Por otra lado, el Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una nueva resolución, la cuarta, para limitar la capacidad del presidente del país, Donald Trump, de emplear los poderes de guerra, en el marco de la guerra de Irán.

El texto no ha salido adelante por 47 votos frente a 52, y con los senadores Rand Paul, republicano, y John Fetterman, desmarcándose de sus respectivos partidos, recoge la cadena de televisión CBS News.

La resolución, encabezada por la senadora Tammy Duckworth, demócrata por Illinois, ordenaba al jefe de la Casa Blanca a «retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar».

Se trata del cuarto intento fallido de la Cámara Alta desde el inicio de la ofensiva contra Irán el 28 de febrro, pero el primero desde el alto el fuego temporal acordado la semana pasada entre Washington y Teherán.