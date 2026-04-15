Llamado enérgico del gobierno a respetar acuerdo sobre el precio de la tortilla

Profeco refuerza vigilancia

Producir este alimento implica más insumos que el maíz, responden molneros

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco aseguraron que no ha habido aumentos de los costos del grano ni de la harina de maíz que justifiquen un alza a la tortilla.

El gobierno de México hizo un llamado enérgico a evitar incrementos injustificados en perjuicio de la población, pues la tortilla esuno de los productos básicos de la dieta mexicana; por ello, el.

La Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron su compromiso de mantener una producción y distribución eficientes que abone a la estabilidad en el precio, y coincidieron con las autoridades en que no existe justificación técnica ni económica para un alza, informaron ambas dependencias en un comunicado.

Señalaron que la mayoría de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla y las principales empresas harineras participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en el que han asumido el compromiso de mantener la estabilidad de los precios y avanzar gradualmente en su reducción, conforme a las condiciones del mercado.

Recordaron que este acuerdo forma parte de una estrategia integral que beneficia a campesinos, empresas harineras, productores de masa, dueños de tortillerías y consumidores, mediante el acceso a maíz y harina a precios con descuento, así como financiamiento con tasas de interés y condiciones preferentes con la finalidad de disminuir costos.

Vigilan 603 expendios

La Profeco realiza vigilancia de precios en 603 tortillerías en el país mediante el programa Quién es Quién en los Precios, por lo que pidió a las tortillerías sumarse al acuerdo y a calibrar sus instrumentos para garantizar la entrega de kilos completos a los consumidores.

También, dijo, se revisa el padrón de tortillerías de las cámaras firmantes que le proporciona la Secretaría de Economía para verificar el porcentaje de cumplimiento y presenta un reporte mensual.

¿Por qué subiría el precio de la tortilla?

Aunque podría pensarse que todo depende del maíz, la realidad es más compleja. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, explicó que hacer tortillas implica muchos más costos.

El gas para cocer el nixtamal, la gasolina para transportar insumos, el papel para envolverlas e incluso el mantenimiento de las máquinas han subido de precio en los últimos años.

De hecho, estos gastos han aumentado alrededor de 16% en tres años, mientras que el precio de la tortilla se ha mantenido prácticamente sin cambios. Esto ha generado presión en los productores, quienes han absorbido los costos.

“El precio del maíz lo tenemos barato, pero no solamente la tortilla se hace de maíz”, explicó.

¿De cuánto sería el aumento y a quién afectará más?

Actualmente, el kilo de tortilla cuesta alrededor de 22 pesos en la zona centro del país -especialmente en la Ciudad de México (CDMX)-, pero en otras regiones puede llegar hasta los 30 pesos o más.

El posible aumento sería de entre 50 centavos y hasta 2 pesos por kilo; sin embargo, no será igual en todos lados.

Por ejemplo, en la capital el impacto podría ser menor porque muchas tortillerías usan maíz nixtamalizado; en cambio, en lugares donde se depende más de harina industrial, el ajuste podría ser mayor. “450 o 500 pesos para nosotros representa 25 centavos (por kilo), no es algo que nos afecte mucho”, refirió al cuestionarle cuánto podría aumentar el precio de este alimento.

El problema de la competencia desleal

Más allá de los costos, hay otro factor que complica el panorama: negocios que operan sin cumplir reglas.

Esto les permite vender más barato, pero pone en desventaja a quienes sí pagan impuestos y cumplen normas. Para el sector, esto termina afectando el precio final y la estabilidad del mercado.

¿Por qué importa tanto este aumento?

A diferencia de otros productos, la tortilla no es un lujo, es parte esencial de la dieta diaria en México. Por eso, cuando sube su precio, no solo afecta un gasto más: impacta directamente en la alimentación de las familias. Y aunque el aumento aún no es generalizado, la advertencia ya está sobre la mesa: la tortilla podría dejar de costar lo mismo muy pronto.