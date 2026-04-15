Tasar a los super ricos

Aunque Pese Salvador Martínez G.

La captación tributaria en México se ha logrado incrementar de manera importante mediante una fiscalización más severa, sobre todo para los contribuyentes cautivos, pero estamos lejos de lograr los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades del país.

Para muchos especialistas es impostergable una reforma fiscal progresiva que logre aumentar la captación de quienes más ganan sin perjuicio de las clases medias, como hasta ahora ha sido.

Para sostener esta tesis basta ver el estudio recientemente publicado del Observatorio Fiscal Internacional dirigido por Gabriel Zucman; en el cual se advierte que menos de mil personas en México acumulan una cuarta parte del total de la riqueza nacional, mientras 66 millones de personas sobreviven con apenas 2 por ciento del patrimonio del país.

Tan sólo Carlos Slim Helú acumula 125 mil millones de dólares, Germán Larrea 67 mil 100 millones y Alejandro Baillères 19 mil 500 millones, concentración favorecida por un sistema tributario recargado en las clases medias y asalariadas.

En el propio estudio en mención se propone establecer un impuesto del 3 por ciento a los mil millonarios (los que tienen más de mil millones de dólares), lo que podría aportar al gobierno el uno por ciento del PIB para destinarlo a la educación, la salud, la infraestructura y otras necesidades nacionales, sin pedir un sólo peso extra al exterior.

Un impuesto a los superricos no es una venganza contra el éxito, sino la única herramienta para frenar la concentración obscena de la riqueza y construir un piso de oportunidades menos desigual.

No es posible que el 50 por ciento más pobre de la población pague en impuestos una tasa de 24 por ciento, mientras que el 10 por ciento rico contribuya con 16 por ciento y el uno por ciento más rico entregue solo el 12 por ciento. Así no se puede seguir.

Ahorros

Estimulante resultó el pronóstico al alza de crecimiento económico para México, del Fondo Monetario Internacional (FMI), al prever un desarrollo del 1.6 por ciento para el 2026 y 2.2 por ciento para el 2027, a pesar de un contexto internacional de graves tensiones y presiones en todo sentido.

En su actualización semestral, el FMI da 0.1 por ciento más de crecimiento para este año aun cuando prevé una inflación de casi 4 por ciento (3.9). De cualquier forma, es positivo, pues otras instituciones han dado cifras menores.

El año ha resultado mucho más conflictivo de lo esperado, sobre todo por la guerra desatada contra Irán, que, de prolongarse por algunos meses más, podría provocar momentos de crisis no sólo en México, sino en todo el mundo.

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@salvador_mtz