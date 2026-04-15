El subsidio a gasolina y diésel llega a 5 mil mdp a la semana

Efectos de la guerra EU-Irán

México dejará de recibir 220 mil mdp en IEPS a combustibles si se extiende 6 meses el bloqueo en Estrecho de Ormuz

El subsidio para evitar el incremento en el precio de los combustibles cuesta al erario 5 mil millones de pesos semanalmente, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ante ello, demandó que los gasolineros “no se pasen de lanza”, dado que el tope a los precios del diésel se ha vuelto letra muerta en diversas estaciones de servicio, donde el combustible, que por acuerdo voluntario se vendería en un máximo de 28.30 pesos, cuesta hasta 6 pesos más, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Por ejemplo, en el expendio Desarrolladora Marina Puerto Escondido, en Baja California Sur, el diésel se comercializa en 34.74 pesos por litro, pese a que el gobierno federal llegó a un acuerdo con el sector privado para acolchonar el encarecimiento de los combustibles, en medio de una crisis de precios en los energéticos que azota a escala global por el conflicto en Oriente Medio.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionará a las estaciones de servicio que vendan la gasolina magna por encima de 24 pesos por litro. A su vez, precisó que el precio máximo del litro de diésel se fijó en 28 pesos con 28 centavos y se busca bajarlo aún más.

“No podemos permitir que los gasolineros se pasen, porque esa reducción de 5 mil millones de pesos que podría ingresar al erario público para destinarlo a los programas de Bienestar, o a todo lo que se requiere en nuestro país, que nos hemos comprometido con el pueblo de México, pues no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio ni de la gasolina magna ni del diésel.”

La mandataria pidió a la Profeco intensificar inspecciones y exhibir a incumplidos con mantas colocadas en sus instalaciones advirtiendo que vende el combustible por arriba de lo acordado, como se hizo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el subsidio por conducto del impuesto especial sobre producción de servicios (IEPS) para que no suban los combustibles, ha resultado en que las arcas de la hacienda pública dejen de percibir 5 mil millones de pesos a la semana.

Detalló que, debido al conflicto bélico en Medio Oriente, los precios internacionales del petróleo y de los combustibles se han disparado. En el caso de México, puntualizó, el litro de gasolina magna debería ser de 33 pesos, pero gracias al subsidio se mantiene por debajo de 24. Así que exhortó a los consumidores de combustibles escoger “mejores gasolineras” que ofrezcan precios justos.

México de recibir 220 mmdp en IEPS a combustibles por la guerra

El gobierno federal dejaría de percibir más de 220 mil millones de pesos por el subsidio al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), en los combustibles, si excede los seis meses el bloqueo del Estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, y se mantiene el resto de 2026, estimó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Dicha cantidad es aproximadamente el 50 por ciento de lo que el gobierno ingresó por IEPS en 2025, equivalente a 0.6 por ciento del PIB, con lo que aumentaría la probabilidad de que el déficit fiscal total para 2026 ascienda a 5 por ciento del PIB, y no sea un 4.1 por ciento como lo indicó la Secretaría de Hacienda, dimensionó Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF.

«Según el mismo Gobierno, este subsidio es de aproximadamente 5 mil millones de pesos por semana a un precio de la gasolina importada de 3.50 dólares por galón. De mantenerse los precios del petróleo en 100 dólares el barril, podemos suponer que el precio de la gasolina que importamos rondaría alrededor de 4 dólares por galón, aumentando el subsidio al IEPS a 6 mil millones de pesos semanales.

«Si el conflicto durase seis meses, el gobierno dejaría de percibir 156 mil millones de pesos, pero si se mantiene durante el resto del año, el quebranto sería de más de 220 mil millones de pesos. Es por ello que la probabilidad es muy elevada de que el déficit fiscal total para 2026 se aproxime a 5 por ciento del PIB, en contraste con 4.1 por ciento que indicó la SHCP en sus Criterios», indicó la presidenta del IMEF.

Enmarcó que, después de 46 días de haber iniciado el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, no hay indicios de cuándo volverá a estabilizarse el flujo de crudo y fertilizantes a través del Estrecho de Ormuz.

Hasta ahora, los precios de estos bienes han subido más de 60 por ciento desde el 28 de febrero, repercutiendo directamente en el precio de la gasolina que México importa, lo que ha forzado al Gobierno a subsidiar el IEPS que cobra a los combustibles para evitar que su precio se incremente.

«En este entorno, sorprende que se presente una iniciativa al Congreso para modificar lo que se define como ‘gasto corriente estructural’ para excluir sueldos del sector público y gasto en programas sociales. Esto permitiría gastar más al Gobierno de lo que fue autorizado en el presupuesto sin violar la aprobación, pero el efecto final sería un aumento al déficit amplio.

Nuestra encuesta anticipa que el balance tradicional cerraría en 4 por ciento tanto en 2026 como en 2027, llevando así a un déficit total de más de 4.5 por ciento para ambos años si no se modifica la definición de gasto corriente estructural», advirtió. Si esto sucede, abundó, el déficit total sería mucho mayor, comprometiendo la estabilidad fiscal del País.

Gutiérrez Mora añadió que el incremento en los precios de los energéticos y los fertilizantes está aumentando la presión inflacionaria en todos los países, a tal grado que el Fondo Monetario Internacional está advirtiendo a los bancos centrales de la posibilidad de que las tasas de interés suban en un entorno de desaceleración económica.

Desde antes del conflicto, México experimentaba una inflación subyacente alta y persistente, y con la guerra las presiones inflacionarias han aumentado, dificultando la posibilidad de que las tasas de interés continúen su trayectoria a la baja, indicó.

Frente a esto, la inversión privada lleva 17 meses continuos de caída, a pesar de una efímera recuperación de la inversión fija bruta en el último trimestre de 2025.

El IMEF dijo que el inicio de la guerra a finales de febrero y su consecuente aumento en los precios dificulta visualizar un escenario donde la inversión se recupere en el corto plazo, en adición a otros factores que continúan minando la confianza de los inversionistas.

«La inversión se encuentra inhibida tanto por factores externos como la revisión del T-MEC, así como por elementos internos como los efectos de la reforma judicial», indicó.