Emanuel Zavala ganó tercer lugar en certamen internacional de canto operístico

Toluca, Méx.- Emanuel Zavala Martínez, estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Música con especialidad en Canto Operístico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), obtuvo el tercer lugar en el Concurso Internacional “Voice Premium 2026”, certamen en línea organizado desde Bielorrusia que reúne a jóvenes intérpretes de distintos países.

Originario de Chiconcuac, Estado de México, el estudiante de la Escuela de Artes Escénicas de la Autónoma mexiquense relató que su interés por la música surgió desde la infancia, en un entorno donde esta disciplina forma parte de la vida cotidiana. No obstante, fue durante la secundaria cuando descubrió su habilidad para el canto.

“Con la llegada de la pandemia comencé a buscar cómo formalizar este gusto por la música. Inicié con cursos de piano, pero también cantaba en distintos espacios. Tuve que decidir entre el piano y el canto, un dilema complicado porque ambas áreas me apasionaban. Finalmente elegí el canto, y así comencé a adentrarme más en el mundo de la música”, explicó.

El joven tenor eligió a la UAEMéx para formarse profesionalmente y perfeccionar su técnica vocal. En esta institución ha encontrado espacios para desarrollar su talento y proyectarlo internacionalmente, como ocurrió en el Concurso “Voice Premium 2026”, que incluyó diversas categorías —como pop, folk y académico—, además de divisiones por edad y rondas eliminatorias.

Zavala Martínez fue el único mexicano en el certamen y participó en la categoría de canto operístico, dentro del rango de 19 a 25 años, donde compitió con intérpretes de países como China, Corea, Rusia y Bielorrusia.

“Para la primera ronda interpreté la canción oaxaqueña Dios nunca muere. En la segunda etapa se requerían piezas más específicas del repertorio académico: un aria, una canción mexicana y otra extranjera. Presenté Per pietà, bell’idol mio, de Vincenzo Bellini; la canción rusa В землянке y la pieza mexicana Despedida, de María Grever”, detalló.

El estudiante destacó que este reconocimiento refleja la calidad de la formación que ha recibido en la UAEMéx. Bajo la guía de la maestra Olga Sotnikova, adscrita a la Escuela de Artes Escénicas, y del contratenor Gamaliel Reynoso, ha fortalecido su técnica vocal e interpretación. “Ha sido un proceso muy enriquecedor. Nunca se deja de aprender y siempre hay algo que mejorar, pero con disciplina los resultados llegan”, afirmó.

Asimismo, señaló que uno de los principales retos de dedicarse a la música académica en México es la falta de reconocimiento y apoyo. A pesar de ello, consideró que los concursos internacionales representan una plataforma clave para el desarrollo profesional de los artistas.