Monreal va por digitalizar el muy rico patrimonio cultural de México

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Saqueado al extremo desde hace siglos por atracadores nacionales y extranjeros, el patrimonio cultural de México en el exterior es uno de los más importantes, ricos y frágiles en el mundo y por ello se requiere de un proyecto para preservarlo a través de su digitalización, afirmó ayer Ricardo Monreal.

Por ello, el coordinador de los diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro presentó una iniciativa para establecer así una tutela y ampliar su posible preservación, difusión y legitimidad internacional.

Esto requeriría, dijo, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instituciones realicen la identificación, documentación y digitalización de ese patrimonio arqueológico e histórico mexicano ubicado en el extranjero.

En su iniciativa define que la reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, llevaría a convenios, acuerdos y otros instrumentos jurídicos para garantizar su preservación, estudio, divulgación y acceso público, sin perjuicio de las acciones orientadas a su restitución material.

Todo eso permitiría no sólo conocer la ubicación de todo ese patrimonio, sino realizar exposiciones del registro digital elaborado por el INAH con reproducciones, modelos tridimensionales, archivos audiovisuales y demás medios tecnológicos para su acceso gratuito.

El PRI impulsa iniciativa anti-UIF

Rubén Moreira, coordinador de diputados del PRI, presentó ayer una iniciativa que busca evitar que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden de un juez.

Recordó que por decisión de la nueva Suprema Corte en México, la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar depósitos bancarios de cualquier persona con base en sospechas y sin un proceso judicial previo.

Ello ha generado inquietud y desconfianza de usuarios financieros nacionales y extranjeros y es una abierta violación a la presunción de inocencia.

La iniciativa de Moreira busca establecer reglas básicas para proteger los depósitos bancarios mientras un juez no determine si se debe, o no, congelar esas cuentas.

En sí, la iniciativa busca dar garantías al ciudadano contra el poder del Estado, dijo Moreira.

Embajadores de la UE en el Senado mexicano

Promovida por los senadores Beatriz Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, y Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, un importante grupo de embajadores de la Unión Europea encabezada por Francisco André, jefe de la delegación de la Unión Europea en México, visitó ayer el Senado mexicano.

Al darles la bienvenida, la presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, subrayó que México y los países miembros de la Unión Europea privilegian una relación basada en principios compartidos y en la busca de abrir rutas de cooperación.

La Unión Europea es, recordó, el tercer socio comercial de nuestro país y el segundo destino de nuestras exportaciones. En México, existe una inversión europea de 209 mil millones de euros.

México valora profundamente su relación con la Unión Europea y reconoce en este vínculo un espacio de diálogo y colaboración, afirmó la senadora Castillo.

Deporte como eje del desarrollo integral

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, inició en Saltillo el programa Pa’ las y los Deportistas 2026 con un importante encuentro de atletas, a fin de impulsar el deporte en su entidad como una herramienta de desarrollo integral.

Este programa, dijo, entregará incentivos económicos a quienes, a través del deporte, ponen en alto el nombre del estado.

“Así, cientos de atletas recibirán respaldo para seguir compitiendo y creciendo en su disciplina. Aquí le apostamos al talento, al esfuerzo y disciplina de las nuevas generaciones, que son el presente y futuro de Coahuila”, subrayó.

Indicó que detrás de cada atleta existe un equipo fundamental que impulsa su crecimiento, “aunque el deporte que practiquen sea individual, siempre cuentan con su equipo, que son sus papás, sus entrenadores y sus amigos”, dijo.

En este entramado, señaló, cuenta esencialmente la coordinación y programas para el impulso del deporte que existe entre el gobierno estatal y las administraciones municipales y que se convierte en factor clave para potenciar resultados.

Jiménez Salinas enfatizó que el éxito deportivo requiere disciplina, sacrificio y planeación:

“Si no tienes un plan, las cosas se vuelven prácticamente imposibles; hay que trazar una ruta y trabajarla todos los días”, precisó al convocar a las y los jóvenes coahuilenses a mantener el esfuerzo constante para alcanzar sus metas.

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