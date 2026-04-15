Ciudades peligrosas en el mundo, México a la cabeza

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Desde hace algunos lustros, México se sitúa como uno de los países más violentos del mundo. Lo reiteran cuantas veces se levantan listas sobre la peligrosidad de las ciudades.

Las cifras dadas a conocer por el gobierno mexicano atañen al mejoramiento de los índices sobre crímenes, pero no dicen nada de los riesgos que se corren en las principales poblaciones del país.

Cinco ciudades de México, se encuentran dentro de las seis más peligrosas e inseguras del mundo. Situándose en los primeros sitios Tijuana (uno), Acapulco (dos), Ciudad Victoria (cuatro), Ciudad Juárez (cinco) e Irapuato (seis). Pero eso no es todo Cancún (13), Culiacán (16), Uruapan (18) y Ciudad Obregón (20) también forman parte de esta nada prestigiosa lista.

En total, son nueve ciudades consideradas dentro de las 20 más peligrosas del mundo que guardan una coincidencia 7 de los alcaldes son de militancia de Morena, una más independiente y la otra, participa en el Partido Verde, aliado de Morena. Como estados son 7 gobernados por Morena y dos por el PAN. Coatzacoalcos, Celaya y Ensenada, también forman en esta lista de los 40 rincones más violentos del mundo.

Por supuesto que Brasil, Venezuela y Estados Unidos forman parte de esta nada agradable lista.

Ser parte de esta desagradable lista es parte de la negatividad que conlleva una baja considerablemente en el turismo y en la potencial inversión extranjera, al no existir la confianza para arriesgar sus capitales.

Acapulco ocupa un sitio privilegiado, siendo de las ciudades con mayor turismo de vacacionistas y forma parte de esta lista que muestra la más cruda realidad.

Tijuana y Ciudad Juárez, son las dos principales fronteras del país, que tienen los mayores cruces de visitantes y también engrosan esta penosa lista.

Qué pasa con estas ciudades que no se ha podido recobrar la seguridad de la que alguna vez gozaron. Es que son sedes o sitios cercanos a los sitios en que se ubican los principales cárteles del narcotráfico, la extorsión, las amenazas y los crímenes y las autoridades no actúan a fondo, con todo y que cambiaron la estrategia para el combate a los grupos delictivos.

Los cárteles de Sinaloa, de los Chapitos, de Santa Rosa de Lima y de la Familia Michoacana, entre otros, se encuentran vigentes en varias de esas ciudades violentas.

El esfuerzo del gobierno mexicano, las nuevas tácticas usadas y la estrategia vigente no han podido reducir este grave déficit de confianza de la ciudadanía en esos entornos.

***********

Conforme se acercan los procesos electorales, se aceleran los cambios de camiseta, en el ya tradicional chapulineo. Carolina Monroy, quien por horas presidiera al PRI Nacional dio el salto mortal y renunció al PRI y se afilió a Somos México, aunque este partido aún no recibe el aval para registro. Otro que renunció es el ex priista y ahora ex moreno, Jesús Alí quien trae líos por todos lados y frente abiertos que pueden terminar con el ex candidato del PRI al gobierno de Tabasco en prisión… Nuevamente, Pemex jala atención por lo que sucede en comunicación Social, Olga Valenzuela, renunció después de no estar de acuerdo con las líneas que establecen los asesores venezolanos que son los que marcan la ruta de las acciones en la paraestatal. Tenía apenas un par de meses en el encargo.

ramonzurita44@hotmail.con

ramonzurita44@gmail.com

—

ENTRETEXTO

Cinco ciudades de México, se encuentran dentro de las seis más peligrosas e inseguras del mundo. Situándose en los primeros sitios Tijuana (uno), Acapulco (dos), Ciudad Victoria (cuatro), Ciudad Juárez (cinco) e Irapuato (seis).

PATA

Carolina Monroy, quien por horas presidiera al PRI Nacional dio el salto mortal y renunció al PRI y se afilió a Somos México, aunque este partido aún no recibe el aval para registro.