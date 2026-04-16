Aeropuerto de CDMX sin agua, aerotrén ni estacionamientos

A menos de 2 meses del Mundial

La principal entrada vía aérea al país registra fallas en servicios básicos por obras de rehabilitación

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registra fallas en servicios básicos como falta de agua para limpieza y baños, suspensión del aerotrén, y estacionamiento insuficiente a menos de 2 meses de la inauguración del Mundial 2026.

Empleados de las terminales reportaron interrupciones constantes en el suministro de agua durante la noche y madrugada, lo que complica la limpieza y operación de servicios.

«¿Cómo guardo agua? Y ahí me tiene en el turno enfrentando la queja de que todo es un asco. Pero cómo limpiamos», dijo don Agustín, afanador de la Terminal 1.

«Desde las ocho de la noche empieza a bajar la presión y en la madrugada se va por completo. Tenemos que apartar agua en cubetas para poder trabajar», agregó. Otro trabajador indicó: «En la mañana vuelve el agua, pero porque cargan con pipas. En la noche no hay».

Suspensión del Aerotrén

También, como parte de los trabajos de mantenimiento, el AICM anunció la suspensión temporal del Aerotrén del 12 al 19 de abril de 2026. Este sistema, que conecta la Terminal 1 con la Terminal 2, fue sustituido por autobuses gratuitos que operan desde la puerta 4 de ambas terminales.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que esta medida es necesaria para mejorar la infraestructura y garantizar un servicio más eficiente en el futuro. Sin embargo, recomendaron a los pasajeros tomar previsiones adicionales, ya que los tiempos de traslado entre terminales podrían incrementarse durante este periodo.

Alternativas de estacionamiento para usuarios

El AICM informó que, debido a las obras de remodelación en la Terminal 2, se han habilitado espacios alternos de estacionamiento para reducir afectaciones a los pasajeros.

Entre las opciones disponibles destaca el estacionamiento ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, específicamente en la Puerta 6 (Estadio GNP), con capacidad para aproximadamente 700 vehículos. Este espacio ofrece transporte gratuito de ida y vuelta hacia la terminal aérea.

Asimismo, dentro de la Terminal 2 se habilitaron dos opciones adicionales: un estacionamiento alterno junto a la glorieta, con capacidad para 650 vehículos y operación las 24 horas, y el estacionamiento multimodal ubicado sobre la calle Santos Dumont. Estas medidas buscan garantizar mayor comodidad a los usuarios durante el periodo de obras.

Algunos pasajeros calificaron la situación como caótica, aunque reconocieron la necesidad de las adecuaciones.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Ante el aumento en la afluencia y los cambios en la operación, el AICM exhortó a los usuarios a anticipar su llegada al aeropuerto para evitar retrasos en sus vuelos.

Además, se indicó que existe apoyo especial para personas adultas mayores durante las obras, así como líneas de atención para resolver dudas: en Terminal 1 al 55 28 59 45 44 y en Terminal 2 al 55 12 45 77 97.

Los estacionamientos también operan al límite. «Ya no hay lugar. Hay momentos en que todo está lleno y la gente tiene que dar vueltas», señaló un elemento de seguridad.

Protestas en redes sociales

En paralelo, usuarios denunciaron en redes sociales las afectaciones. «El AICM ‘en remodelación’; sin estacionamientos, sin baños, a días del Mundial», escribió @Aguilerazing.

«El estacionamiento temporal es insuficiente. ¿aún así limitan a los Uber?», cuestionó @mercadoarchila.

«El AICM desde la media noche está sin agua, baños sucios.», publicó @headbanguer62.

El AICM informó que las obras se realizan por fases y que hay alternativas temporales.

Sin embargo, el avance de la fase prioritaria apenas alcanza entre 60 y 65 por ciento, con meta al 15 de mayo, en áreas clave como baños, filtros y pasillos.

Colofón

Ante este panorama de caos, muchos pasajeros tienen qie enfrentar el problema de traslado afuera de las terminales aéreas, pues varios viajeros prefieren servicios de transporte por aplicación, al considerar que representan una opción más económica frente a las elevadas tarifas de los taxis autorizados.

“No confío mucho en los taxis… en Uber me sale como en 203 pesos, y el taxi como en 300”, explicó una usuaria. Incluso, algunos señalaron que pudieron solicitar el servicio sin complicaciones desde la terminal.