Mujeres empresarias son motor de la sociedad, afirma Anuar Azar Figueroa

Pilar fundamental en la economía del Edomex

Por Arturo Baena

Valle de México.- “Las mujeres empresarias son un pilar fundamental en la economía del Estado de México, pues su participación no solo genera riqueza, sino que transforma profundamente el tejido social y familiar”.

Expresó lo anterior el diputado y presidente del PAN mexiquense, Anuar Azar Figueroa, luego de reunirse con mujeres empressrias de Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

«Para mí, siempre es un gusto poder dialogar con quienes son motor de nuestra sociedad, y más cuando se trata de mujeres comprometidas, que trabajan todos los días y que realmente se preocupan por su municipio», dijo.

El legislador de Acción Naciona, recordó que el emprendimiento femenino actúa como un motor de crecimiento sostenible y de transformación del núcleo familiar.

“Una mujer empoderada fomenta la resiliencia mental y actúa como un referente positivo para las nuevas generaciones dentro del hogar. A través de su gestión, aportan valores de sensibilidad y cuidado que fortalecen la estructura social más sólida eue es la familia”, reitetó.