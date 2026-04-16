Fortalece gobierno de Naucalpan la profesionalización de la policía

Consolidación de la Guardia Municipal

Naucalpan, Méx.- El gobierno de Isaac Montoya Márquez refrenda su compromiso para consolidar la Guardia Municipal y la coordinación regional, apostando por la capacitación como una herramienta clave para mejorar la seguridad y la atención a la ciudadanía, al ser sede del curso “Llenado del Formato del Informe Policial Homologado (IPH)”, impartido por personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad.

Este curso del llenado del formato IPH, que ofreció el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, es muestra de la coordinación permanente entre las tres órdenes de gobierno, contó con la participación de casi un centenar de elementos de distintas corporaciones municipales de la región.

La importancia del mismo radica en que, la actualización y capacitación constante de las y los elementos es fundamental para garantizar intervenciones policiales profesionales, transparentes y apegadas a derecho.

Por ello, la Guardia Municipal de Naucalpan mantiene de manera permanente la preparación de su personal, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, profesional y cercano a la ciudadanía.

Durante el curso se desarrollaron sesiones teóricas y prácticas, en las que las y los participantes realizaron ejercicios de casos prácticos para el correcto llenado del IPH, además de resolver dudas, compartir sugerencias y reforzar criterios operativos que permiten fortalecer la actuación policial.