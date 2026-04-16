Azucena Cisneros entrega becas de pasajes a más de 5 mil universitarios

Programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó becas para pasajes a cinco mil jóvenes de Ecatepec beneficiarios del programa “Universitarios en Movimiento por el Bienestar”, con el objetivo de impulsar su permanencia y evitar la deserción, tanto de escuelas públicas como privadas.

La edil expresó que solamente 13 por ciento de las y los jóvenes en edad universitaria del municipio cursan alguna carrera profesional, cifra que está por debajo de la media nacional, por lo que es necesario apoyarlos para que cumplan sus sueños.

“Sé perfectamente lo que significa que ustedes hayan llegado a la universidad, mantenerse y terminar la carrera, que es lo que ahora toca”, dijo y les pidió convertirse en referente para que todos los jóvenes sigan su ejemplo. “Y sé que tenemos todavía mucha deuda y que vamos a estar pensando cómo ampliar el programa hasta que se vuelva universal”.

Cisneros Coss dijo a las y los jóvenes que no están solos y lamentó los hechos ocurridos en una escuela de la localidad, donde fue abandonado un recién nacido en los baños, por lo que ofreció apoyo para superar los problemas que enfrentan, sobre todo las mujeres.

“Nos importan mucho y tenemos que seguir trabajando por ustedes, por las y los jóvenes, porque lo merecen, porque es una deuda plena y es una deuda legítima que tenemos”, reiteró.