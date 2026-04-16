En Huixquilucan es prioritaria la justicia en el territorio

Huixquilucan, Méx.- A más de un año de la puesta en marcha del Centro de Justicia Cívica, espacio único en su tipo a nivel nacional, se han realizado alrededor de seis mil 500 procedimientos, con el objetivo de fortalecer la justicia en el territorio, y más de siete mil solicitudes vecinales se han atendido de manera directa con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, lo que reafirma el compromiso de un gobierno cercano con la gente, para escuchar y resolver sus necesidades. La alcaldesa Romina Contreras Carrasco informó que, desde el inicio de su administración, se mantienen los esfuerzos para facilitar el acceso a la justicia social, pues con el Centro de Justicia Cívica de Huixquilucan, inaugurado en abril de 2025, se busca evitar que los problemas cotidianos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, mediante el diálogo y la conciliación.