La nueva CURP biométrica, documento que podría volverse obligatorio en México

Polémica por la concentración de datos

Se busca reducir fraudes, duplicidades y facilitar trámites, avanzando hacia un sistema de identificación más digitalizado y centralizado

La implementación de la CURP biométrica en México, que forma parte de una estrategia del gobierno federal para modernizar el sistema de identidad, ha generado polémica, pues este documento incorpora datos sensibles como huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma digital, con el objetivo de crear una identidad única, más segura y difícil de falsificar.

El proyecto es impulsado por la Secretaría de Gobernación que busca reducir fraudes, duplicidades y facilitar trámites, tanto en el sector público como privado, avanzando hacia un sistema de identificación más digitalizado y centralizado, Pero es visto por crñiticos com un riesgo por la concentración de datos personales en una sola base, posibles vulneraciones a la privacidad y un mayor control estatal sobre la identidad.

Sin embargo, el verdadero cambio está en el alcance que este nuevo documento se perfila como la identificación principal en México, ya que podría volverse necesaria para acceder a servicios clave como salud, educación, trámites bancarios y programas sociales. Esto implica que, aunque hoy no sea obligatoria para todos, existe una tendencia clara hacia su uso generalizado, lo que en la práctica la convertiría en un requisito casi indispensable para la vida cotidiana.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el nuevo formato que incluye huellas dactilares y fotografía, por mencionar algunos datos, será gestionado por la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

¿Qué tramites ya no podrás hacer en 2026 sin tu CURP Biométrica?

Si bien el Artículo 91 Bis menciona la voluntad del ciudadano para obtenerla, el Artículo 91 Sexies es contundente:

«Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios».

Esto implica que, en la práctica, no contar con la versión actualizada y validada de la CURP podría dificultar algunos trámites como:

Servicios de Salud: según el Artículo 91 Ter, la CURP biométrica se vinculará directamente con el Registro del Sistema Nacional de Salud.

Validación de Identidad Digital: la ley establece que será el instrumento empleado para otros procesos de autenticación en medios digitales.

Trámites ante entes públicos y privados: al ser de «aceptación obligatoria en todo el territorio nacional», bancos, notarías, instituciones educativas y dependencias de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), por mencionar algunas, podrían pedirla como identificación oficial.

Tal es el caso d e Infonavit, Instituto que acepta este documento como un identificación oficial al momento de solicitar in crédito hipotecario.

Para un mejor entendimiento, por ahora no hay un trámite que no puedas hacer si no tienes tu CURP Biométrica, no obstante, al ser aceptada como un documentos de identificación oficial, con el tiempo podría ser solicitada en algunos.

¿Qué tiene la nueva CURP?

Para que el documento tenga validez oficial absoluta, deberá contener:

Datos básicos: nombre, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad.

Datos biométricos: huellas dactilares y fotografía del rostro.

Formato dual: estará disponible tanto en versión física como digital.

¿Cómo debes sacar tu CURP Biométrica?

A diferencia de la consulta tradicional en línea, el registro de datos biométricos debe realizarse de forma presencial. Esto permite que el personal capacitado del Registro Nacional de Población (Renapo) o del Registro Civil realice la captura electrónica de tu información.

Durante el proceso, se recolectan las diez huellas dactilares, un escaneo del iris, una fotografía facial de alta resolución y la firma digital del titular.

Esta medida tiene como objetivo primordial combatir el robo de identidad y agilizar las gestiones ante dependencias gubernamentales y entidades financieras. Además de ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas mediante una base de datos fidedigna y actualizada.

¿La CURP biométrica será obligatoria?

La respuesta corta y precisa es no. El decreto establece que la CURP es un documento de identificación obligatoria por sí misma, esta se tramita en el Registro Civil y debes tenerse desde hace mucho.

Además, la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha declarado en múltiples ocasiones que el trámite de este documento no es obligatorio.

La obligatoriedad aplica para las instituciones y entidades en México. Tanto escuelas, bancos e instituciones públicas, por ejemplo, deberán aceptarla como una identificación oficial tanto en trámites como en servicios.

A pesar de la preocupación pública, la credencial del Instituto Nacional Electoral no desaparecerá. Su función principal seguirá siendo permitir la participación en procesos electorales y servir como identificación oficial en ese ámbito.