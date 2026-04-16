Capacita Edomex a coordinadores del IMSS Bienestar en evacuación aeromédica

Mediante “Grupo Relámpagos”

El objetivo de fortalecer una respuesta eficiente, coordinada y estandarizada ante emergencias. Participaron representantes de las 20 regiones

Toluca, Estado de México.– Con el fin de garantizar traslados aeromédicos seguros y organizados, el Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias “Grupo Relámpagos” capacitó a 20 coordinadores de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS Bienestar) en la entidad, en el programa Medidas Integrales de Seguridad en Evacuación Aeromédica (MISEA).

Durante el curso-taller impartido por Héctor Gregorio Vargas Sánchez, paramédico rescatista de “Grupo Relámpagos”, los coordinadores regionales adquirieron conocimientos en historia de la aviación, seguridad operacional, evacuación aeromédica, protocolos de medicina aérea y activación del sistema de ambulancia aérea, con el objetivo de fortalecer una respuesta eficiente, coordinada y estandarizada ante emergencias.

“El MISEA está enfocado principalmente para capacitar a todas las personas que estén relacionadas con la operación y la interacción con las aeronaves. Se trata de preparar a los jefes, a los subjefes y a todo el personal que depende precisamente del IMSS Bienestar en todo el Estado de México”, expresó Héctor Gregorio Vargas.

En esta capacitación participaron representantes de las 20 regiones del Estado de México: Amecameca, Atlacomulco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtlahuaca, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Otumba, Tejupilco, Tenancingo, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zumpango, para fortalecer la atención y respuesta ante emergencias en toda la entidad.

Como parte de esta estrategia, “Grupo Relámpagos” continuará con los trabajos conjuntos con el IMSS Bienestar Estado de México, para ampliar la capacitación del personal de salud en materia de evacuación aeromédica y seguridad operacional, y consolidar así una atención más segura y oportuna en beneficio de la población.

“El trabajo y la colaboración con el equipo de Relámpagos no solo será con los enlaces de las 20 regiones, sino que ellos tienen la instrucción de iniciar las labores en cada uno de los hospitales, para formar a más personal en el curso MISEA”.

“Con ello, todo nuestro equipo de atención médica de los hospitales de IMSS Bienestar esté capacitado en las medidas de seguridad de atención aeromédica”, reiteró Omar García Posada, Enlace de Protección Civil y Emergencias de IMSS Bienestar Estado de México.

Con estas acciones y El Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México, a través de la Oficialía Mayor, refuerza la profesionalización del personal del sector salud, y reafirma su compromiso con la seguridad, la coordinación institucional y la atención oportuna en emergencias para salvaguardar la vida de las y los mexiquenses.