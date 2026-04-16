Inicio de obra con tren de pavimentación “Diablo Dragón” en Toluca

En la avenida Valentín Gómez Farías

Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de mejorar las vialidades en la capital mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, dieron el banderazo de inicio a la rehabilitación de la avenida Valentín Gómez Farías, donde operará el tren de pavimentación “Diablo Dragón”.

Durante el acto, la Mandataria estatal reconoció el trabajo del Ayuntamiento de Toluca y destacó la importancia de impulsar obras con visión social y uso responsable de los recursos públicos.

“Estoy convencida de que, si seguimos trabajando en equipo, Toluca puede ser un municipio en donde se viva de manera digna y en donde sea la mejor capital que debe de tener”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez.

Asimismo, subrayó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno resulta clave para atender los retos de la capital mexiquense.

“Estén seguros de que vamos a seguir trabajando, nuestro mayor esfuerzo se va a dar día con día, nuestro Presidente Municipal, siempre nos dice que sea Toluca la Bella, y lo vamos a lograr”, puntualizó.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reiteró que su administración mantendrá el respaldo a Toluca para avanzar hacia una ciudad ordenada, con mejores servicios y mayor calidad de vida.

Por su parte, el Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida agradeció el acompañamiento de la Gobernadora y señaló que este proyecto forma parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura vial.

Indicó que el uso responsable de los recursos permitió la adquisición de maquinaria especializada como el “Diablo Dragón”, con la que se realizarán trabajos de pavimentación de forma continua en distintas zonas del municipio.

También informó que su administración ha atendido rezagos históricos en bacheo, con la intervención de más de 65 mil puntos, lo que mejora la movilidad y la seguridad vial.

En su oportunidad, Maximino Bueno Gutiérrez, Director General de Obras Públicas, explicó que la obra abarca el tramo de 28 de Octubre a Quintana Roo, con una longitud de mil 829 metros lineales y una superficie de más de 16 mil metros cuadrados, en beneficio de más de 29 mil habitantes.

Precisó que los trabajos concluirán en un periodo de tres semanas, tras lo cual se efectuarán acciones complementarias como balizamiento y ajuste de la infraestructura urbana.