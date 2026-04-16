Luis Caballero Dussauge nos cautiva en El Fantasma de la Ópera

Noche memorable en el teatro de los Insurgentes

Consuelo Duval fue la madrina de este debut tan especial

Tal y como se anunció desde antes de su estreno, Luis Caballero Dussauge forma parte del elenco del musical El Fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd Webber, y ha dado vida al personaje protagónico en múltiples funciones. Ahora, ha llegado el momento de su presentación formal, y para tan importante ocasión Luis invitó a una persona muy importante tanto en su vida personal como profesional: Consuelo Duval.

Desde su estreno El Fantasma de la Ópera en el Her Majesty’s Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, ha sido ovacionada por más de 160 millones de personas en 205 ciudades, en 21 idiomas.

Desde hace más de 6 meses El Fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd Webber, triunfa en el legendario teatro de los Insurgentes, donde de manera casi permanente cuelga en sus taquillas el letrero de “localidades agotadas”.

El Fantasma de la Ópera , uno de los musicales más bellos y espectaculares de la historia del teatro musical, es producido por Morris Gilbert, Claudio Carrera, Ocesa y Letsgo, en asociación con Alfonso J. González Y María Elena Galindo; y como productores asociados a DANIEL VILLAFAÑE Y DIEGO CANTÚ.

El Fantasma de la Ópera triunfa siete veces a la semana con un brillante elenco conformado por Edward Salles, Fantasma; Lina de la Peña, Christine; Luis Anduaga, Raoul; Cristina Nakad, Carlotta; Jonathan Rubén, Piangi; Emily Valdés, Meg; Alicia Paola, Madame Giry; Beto Torres, André; Andrés Pichardo, Firmin; y Luis Caballero Dousage, cover de Fantasma, en los roles centrales.

A ellos se suman el ensamble, integrado por: (orden alfabético) Alberto Diez, Ana Sofía Quintanilla, Bárbara Sepúlveda, Crisanta Gómez, Emilio Martínez, Felipe Álvarez, Irma Flores, Jorge Garza, Paulina de la Fuente, Rania Navarro, Ricardo Estrada, Robert Coronel, Stephanie Juárez y Tomás Castellanos. Y cuatro swings: Charly Bane, Ervey Ortegón, Melina D’Angelo y Paulina de la Barrera.

La versión que triunfa ahora a México nació en Italia, triunfó en Madrid durante dos temporadas, y actualmente ese montaje realiza gira por 20 ciudades de España.

El Fantasma de la Ópera, como ya sucedió en Italia y España, es dirigido por Federico Bellone, aclamado director italiano de teatro, escenógrafo, dramaturgo, compositor y productor ejecutivo, reconocido por sus innovadoras contribuciones al teatro musical.

La puesta en escena cuenta con una orquesta integrada por 15 maestros, que interpretarán totalmente en vivo los inolvidables y ya clásicos temas de este majestuoso musical.

Las funciones son de miércoles a viernes a las 20 horas; sábados a las 17 y 20:30 horas; y domingos a las 13 y 17:30 horas.

Sinopsis

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, Le Fantôme de L’Opéra, El fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre quienes la habitan. Se enamora de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance.