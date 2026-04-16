JESSIE WARE ANUNCIA THE SUPERBLOOM TOUR

SU GIRA MUNDIAL MÁS GRANDE HASTA LA FECHA

SU PRIMER RECORRIDO POR ARENAS EN EL REINO UNIDO, INCLUYENDO THE O2 ARENA EN LONDRES, RADIO CITY MUSIC HALL EN NUEVA YORK Y THE GREEK THEATRE EN LOS ÁNGELES

Jessie Ware anuncia hoy The Superbloom Tour, su gira más grande hasta la fecha y su primer recorrido por arenas en el Reino Unido, en apoyo a su próximo álbum Superbloom, que saldrá a la venta el 17 de abril a través de EMI Records.

Comenzando en Toronto el 6 de octubre, la gira llevará a Ware a través de Norteamérica con paradas en Toronto, el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, Washington DC, Chicago, San Francisco y el Greek Theatre de Los Ángeles, antes de dirigirse a la Ciudad de México al Teatro Metropólitan.

El recorrido continuará por Europa antes de culminar con una histórica etapa en arenas del Reino Unido, que incluye un enorme show en su ciudad natal en el The O2 Arena de Londres, junto con fechas en Glasgow y Manchester. Los boletos para este espectáculo irrepetible en el Teatro Metropólitan estarán en la preventa Banamex el 22 de abril, y un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.

Sobre el anuncio de la gira, Jessie Ware comentó: “Estoy muy emocionada de realizar mis shows más grandes hasta ahora. ¡¡¡Llegamos a las arenas!!! Estaré tocando en recintos icónicos de todo el mundo y no podría estar más feliz. El Superbloom Tour estará lleno de celebración, baile, teatro, vaqueros y diosas y, por supuesto, MUCHO canto. ¡No puedo esperar para entrar en mi jardín donde todos floreceremos!”

Superbloom marca el siguiente capítulo en la aclamada serie de lanzamientos de Ware tras “What’s Your Pleasure?” y “That! Feels Good!” de 2023, los cuales consolidaron su reputación como una de las voces más emocionantes del pop moderno. Expandiendo su mundo sonoro cada vez más eufórico, el álbum estalla en un torbellino brillante de groove-pop con matices de Studio 54, explorando temas de placer, intimidad, conexión y transformación.

El disco llega casi tres años después del aclamado por la crítica That! Feels Good!, que debutó en el No. 3 de la lista oficial de álbumes del Reino Unido y marcó su entrada más alta en la lista de ventas de álbumes de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Jessie ha logrado dos álbumes en el Top 3 del Reino Unido con What’s Your Pleasure? y That! Feels Good!, además de múltiples nominaciones a los premios BRIT.

Reconocida por sus eufóricas presentaciones en vivo, Ware ha ofrecido sets memorables en Glastonbury, Primavera Sound y los British Fashion Awards, mientras construye una base de fans global y devota a través de éxitos como Free Yourself, Pearls y Begin Again.

Con Superbloom y su gira en vivo más ambiciosa hasta el momento, Jessie Ware entra en una nueva era: segura, glamorosa y en pleno florecimiento.