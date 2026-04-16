Exitoso estreno de “Letras a fuego lento”

Las grandes historias también se saborean

Una propuesta original que entrelaza literatura y gastronomía en Canal 11

Por Arturo Arellano

Canal Once estrenó Letras a fuego lento, una apuesta televisiva que combina conversación literaria, cocina en vivo y exploración de obras de autores mexicanos e internacionales. La propuesta, conducida por el chef Alejandro Fuentes y el escritor y periodista Federico Mastrogiovanni, busca redescubrir la literatura desde los platillos que habitan sus páginas.

Federico Mastrogiovanni señaló en entrevista que el proyecto le parece “interesantísimo” porque parte de la lectura para construir recetas que después pueden prepararse y compartirse. “Es algo nuevo este formato, ya llevaba años Canal 11 sin producir nuevo programa de cocina en general y este formato es interesantísimo, partir de la literatura, eligiendo libros de diferentes autores y a través de la lectura de los textos proponer recetas que se puedan compartir y preparar, para compartir después la comida, es algo fascinante”, expresó.

También explicó que la idea fue planteada por la productora Alejandra Chávez y César Gándara, y que él pudo aportar algunas propuestas durante el proceso de selección. “La gran parte del contenido ya había sido seleccionado, pero también pude proponer algo, fue algo muy interesante”, dijo.

Autores y recetas

Mastrogiovanni detalló que la selección tuvo que ver con los géneros literarios y con el equilibrio entre autores y autoras. “Ha sido una decisión que tenía que ver con los géneros literarios, la mitad autores hombres y la mitad autoras mujeres”, comentó. Añadió que incluso se incluyó a Karen Blixen, autora que en algunos casos firmó con pseudónimo masculino.

Sobre las recetas, señaló que en algunos casos son muy fieles a la obra, aunque no siempre aparezcan los ingredientes exactos en el texto. “Las recetas en algunos casos son muy fieles a la versión que sale en el libro, no necesariamente los ingredientes específicos están en las páginas, pero se mencionan los platillos”, explicó. Como ejemplo mencionó La vegetariana, de Han Kang, donde aparece un platillo de carne que el padre quiere que la hija coma a fuerza.

El periodista indicó que una de las tareas del chef fue reinterpretar las recetas a partir de lo que sugieren los libros. En el caso de El señor de los anillos, agregó que había muchos platillos posibles, pero finalmente se eligió la sopa de papas. “Se tomó la sopa de papas, que quedó muy buena”, comentó. También recordó que en ese proceso incluso surgió la posibilidad de proponer recetas mágicas, aunque no se concretaron. “Fue muy divertido este proceso”, añadió.

Los platos favoritos

Mastrogiovanni admitió que varios de los platillos le gustaron mucho y recordó que uno de los que más le sorprendió fue una pasta inspirada en un cuento de Cristina Rivera Garza. “Siendo yo italiano estoy acostumbrado a ser quisquilloso con la pasta que se hace fuera de Italia, pero debo admitir que uno de los platillos que mejor me pareció fue una pasta, una interpretación que el chef hizo de un platillo que sale en un cuento de Cristina Rivera Garza”, señaló.

También destacó un manchamanteles “Me gustó mucho que también sacó del libro de Sor Juana Inés de la Cruz, es un poco elegir solo uno”, comentó. Sobre la experiencia en general, afirmó: “Probamos todos los platillos, era la parte que más me gustaba del programa”.

Cocinar y leer con tiempo

Para Mastrogiovanni, el programa también invita a recuperar el tiempo para leer y cocinar. “lo que se sugiere es que la gente se dé el tiempo de habitar tanto la literatura como la cocina, recuperar ese tiempo que es nuestro, recuperar ese espacio y ese tiempo, el cuidado”, expresó.

Contó además que su experiencia personal lo acerca a esa idea. “Soy un periodista, trabajo mucho tiempo, soy padre soltero, tengo un hijo ya grande, separado de su mamá y yo cocino todo el tiempo”, dijo. Por eso, consideró que sí es posible dedicar tiempo a preparar comida en casa. “Hay momentos, sí hay tiempo, es mentira que no lo hay”, afirmó.

El conductor reconoció que quedaron fuera varios libros y platillos que le habría gustado incluir. “Había libros que francamente nos habría gustado incluir en esta lista, sí quedaron algunos fuera, un poco me dolió”, comentó.

Entre los pendientes mencionó un platillo de un autor ruso y el banquete del inicio de Ana Karenina. También dijo que faltó un postre. Aun así, se mostró satisfecho con el resultado: “El menú quedó bastante bien”, aseguró y dejó abierta la posibilidad de una segunda temporada para incorporar lo que faltó. El programa se transmite los jueves a las 13:30 horas y repite los sábados a la 13:30 horas por Canal 11.