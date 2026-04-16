Sin el Pacic, la canasta básica costaría 20% más: Claudia Sheinbaum Pardo

Recrimina alza sin fundamento

“Los niveles de inflación se encuentran dentro de los márgenes históricos que se ha tenido en los últimos 20 años”

Los niveles de inflación que se registran actualmente en el país se encuentran dentro de los márgenes históricos que se ha tenido durante los últimos veinte años, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su mañaenra de este jueves en Palacio Nacional.

Sin embargo, destacó que si no existiera el Paquete Contra la Inflación y Carestía (Pacic) que se mantiene vigente, la canasta básica que está considerada en este programa tendría un precio hasta veinte por ciento mayor.

En este contexto, dio a conocer que una harinera incrementó el precio de la harina nixtamalizada, una decisión que, insistió, no tiene fundamento porque el precio del grano está en sus niveles más bajos. Adelantó que en el encuentro de esta tarde le pedirá una explicación por esta medida.

Al aludir al comportamiento de la inflación, dijo que en 2017 hubo un repunte mayor que el que se registra actualmente asociado al conflicto de Medio Oriente , aunque atribuyó el repunte a los incrementos en productos básicos como jitomate, cebolla, tomate, entre otros. En este contexto descartó que la decisión del Banco de México de bajar las tasas de interés sea un factor de presión inflacionaria, pues esa institución ha actuado responsablemente y esa decisión pretende incentivar las inversiones.

Aun cuando los niveles inflacionarios están dentro de los márgenes, dijo que se instrumentarán mayores acciones para controlar el precio de algunos productos básicos como jitomate, cebolla y tomate, entre otras. Recordó que se han realizado acciones para que no incremente el precio en la gasolina Magna y un principio de acuerdo para controlar el precio del diésel.

“Tienen que renunciar si quieren ser candidatos”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a las aspiraciones de los senadores morenistas Andrea Chávez, quien pidió licencia en el Senado “para atender la tarea de acabar con 100 años del PRIAN en Chihuahua”, y de Félix Salgado Macedonio, quien iría por la gubernatura de Guerrero si Morena le dice que “falta un lucero”.

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo reiteró que quienes busquen ser candidatos o candidatas tienen que renunciar al gobierno.

“No voy a comentar en particular, pues van a ellos a presentarse, todos son muy buenos. Hay reglas en Morena, ya las conoce todo mundo; ya las encuestas dirán y las propias reglas que ha acordado en su consejo y en su congreso el partido Morena”, dijo la Mandataria federal.

Al dar a conocer que Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de Mujeres para irse a “una tarea especial” en Morena rumbo a las elecciones del próximo año, la titular del Ejecutivo federal mencionó que quien quiera acceder a una candidatura y trabaje en el gobierno de México, “ya debe renunciar”.

“Hasta ahora nadie me ha venido a decir que tiene deseos de acceder a una candidatura”, dijo.

Sheinbaum descarta que cumbre en Barcelona sea anti Trump

En otro tema, la presidenta Sheinbaum Pardo descartó que su participación en la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, España, sea anti Donald Trump, y aseguró que acudirá con un mensaje de paz.

La mandataria federal explicó que el encuentro no busca confrontaciones, sino promover una visión positiva basada en el diálogo entre naciones.

“No es una reunión anti Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz en el mundo”, afirmó.

Sheinbaum detalló que en Barcelona se realizarán dos reuniones: una de movimientos progresistas —en la que participará la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena— y otra de jefes de Estado, en la que ella sí estará presente junto a mandatarios de América Latina y Europa.

Indicó que México mantendrá su postura de respeto y coordinación con Estados Unidos, al tiempo que defiende su soberanía.

“Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y es natural”, señaló.

La Presidenta subrayó que el objetivo del encuentro es impulsar principios como la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, en línea con la política exterior mexicana.

Inversión de mil mdd para desarrollo de Inteligencia Artificial

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, anunció en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la inversión de mil millones de dólares (mdd) entre 2026 y 2028 de la empresa Flex, para el desarrollo de Centros de Datos de Inteligencia Artificial, con lo que se proyecta generar más de 5 mil empleos directos, que se sumarán a los más de 40 mil que la compañía ya genera en el país.

“Es una inversión muy importante en México”, señaló la Jefa del Ejecutivo Federal.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon destacó que esta inversión genera una red de proveeduría muy amplia, con lo que México se convierte en un lugar estratégico para el desarrollo de tecnología y de centros de datos.

El director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de Flex, Guillermo del Río, detalló que esta inversión tiene por objetivo sustituir importaciones y el monto será implementado principalmente en Guadalajara, Jalisco; Aguascalientes, Aguascalientes, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Reconoció el liderazgo de la Presidenta por buscar siempre la innovación, el desarrollo económico y manufactura avanzada en México; asimismo, agradeció el apoyo del Gobierno de México para concretar esta inversión, que se suma a los 2 mil 300 mdd que ya invirtieron en el país.

“Refrendando nuestro compromiso con México y reconociendo que su apoyo ha sido invaluable para nosotros”, puntualizó.