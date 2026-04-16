Diputada Zaira Cedillo impulsa reactivación de espectáculo inmersivo de luz y sonido en Teotihuacán

Se busca fortalecer turismo en Edomexx, rumbo al Mundial 2026

TOLUCA, Estado de México.- De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y para impulsar el desarrollo económico, cultural y turístico de la Región del Valle de Teotihuacán, la Diputada Zaira Cedillo Silva presentó ante el Pleno del Congreso Mexiquense un exhorto para reactivar el espectáculo inmersivo de luz, sonido y mapping de la zona arqueológica de Teotihuacán, pausado en la pandemia de Covid-2019.

El exhorto, presentado por la Diputada Zaira Cedillo, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, está dirigido al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la Secretaría de Cultura y Turismo del EdoMéx, donde se señala que tras la cancelación del evento en el año 2020, miles de familias, empresas hoteleras, restauranteras, artesanas y artesanos vieron afectada su economía.

La Diputada Zaira Cedillo informó que, solo para el Estado de México, se estima que la reactivación del espectáculo generaría una derrama económica de 460 millones de dólares, equivalente a 7 millones 960 mil pesos y la creación de más de 380 empleos directos y más de 2 mil empleos indirectos.

Además, la Diputada Zaira Cedillo señaló que con esta acción se fortalecerá el desarrollo regional y económico, la oferta cultural de la Región del Valle de Teotihuacán y los pueblos mágicos de la entidad, posicionando al Estado de México como referente nacional e internacional del turismo en zonas arqueológicas.

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La Diputada Zaira Cedillo Silva presentó ante el Pleno del Congreso Mexiquense un exhorto para reactivar el espectáculo inmersivo de luz, sonido y mapping de la zona arqueológica de Teotihuacán, pausado en la pandemia de Covid-2019.

El exhorto, presentado por la Diputada Zaira Cedillo, está dirigido al INAH y a la Secretaría de Cultura y Turismo del EdoMéx, donde se señala que tras la cancelación del evento en el año 2020, miles de familias, empresas hoteleras, restauranteras, artesanas y artesanos vieron afectada su economía.

Zaira Cedillo señaló que con esta acción se fortalecerá el desarrollo regional y económico, la oferta cultural de la Región del Valle de Teotihuacán y los pueblos mágicos de la entidad, posicionando al Estado de México como referente nacional e internacional del turismo en zonas arqueológicas.