Brugada desafía a Tabe: FIFA Fan Fest sí va en la Miguel Hidalgo

De Cara al Mundial de Futbol

Tambien insiste en que oficinas públicas y de sector privado impulsen home office

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el FIFA Fan Fest del Mundial 2026 se realizará en la alcaldía Miguel Hidalgo, a pesar de que el alcalde panista Mauricio Tabe anunció que su administración no autorizará este tipo de eventos masivos en la demarcación por falta de recursos y capacidad logística. Brugada, además, insistió en que las oficinas públicas y el sector privado impulsen el home office durante el torneo y gestionar que las escuelas no tengan clases en días de partidos clave, para reducir tráfico y emisiones.

Por su parte, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que su administración no otorgará permisos para la instalación de fan festivos relacionados con el Mundial 2026 en la demarcación, bajo el argumento de que el presupuesto y la capacidad de la alcaldía no alcanzan para garantizar seguridad, limpieza y servicios de emergencia en eventos multitudinarios.

Tabe ha insistido en que, de aprobarse, el gobierno federal o el gobierno capitalino deben asumir todos los costos operativos de estos festivales, pues considera que implican baches, saturación de vialidades y despliegue de policía y limpieza que no puede sostener con los recursos actuales.

Ante la negativa de Tabe, Clara Brugada afirmó que el FIFA Fan Fest del Mundial 2026 sí se llevará a cabo en la alcaldía Miguel Hidalgo, al considerar que es un espacio estratégico por su ubicación y capacidad de concentración de público.

La jefa de Gobierno sostuvo que el gobierno de la Ciudad coordinará con la FIFA y el gobierno federal para garantizar seguridad, movilidad y servicios durante el evento, incluso si la alcaldía no asume directamente todos los gastos operativos.

Brugada insiste en home office y sin clases

Brugada convocó a empresarios y actores económicos de la capital a retomar el home office durante la Copa Mundial 2026, con el objetivo de disminuir el tránsito y las emisiones contaminantes en la Ciudad de México.

“Hago una convocatoria a la iniciativa privada, a los empresarios, a todo el conjunto de actores económicos de la ciudad, para que podamos hacer una alianza con el home office, que se utilizó por necesidad cuando la pandemia y después otra vez se abandonó”, expresó Brugada, quien agregó que también se está gestionando para que las escuelas no tengan clases ese día, ni en esos días, y que desde el sector público se contribuya a la estrategia.

Megaproyecto “Mundial Verde”: menos tráfico, más sustentabilidad

Durante la presentación del programa “Mundial Verde”, la jefa de Gobierno destacó que el país sede busca reducir el uso del automóvil propio y promover opciones de movilidad sustentable, en el marco de la Copa del Mundo 2026.

Entre otras medidas, se contempla la promoción de productos del suelo de conservación —como el nopal de Milpa Alta y la miel de Xochimilco— en festivales futboleros, fan fest y tiendas, como parte de una estrategia medioambiental asociada al evento.