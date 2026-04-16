Ninguna sociedad puede llamarse civilizada si la ley no está al servicio de la dignidad humana: Mag. Rafael Guerra Álvarez

Distinguir entre la fuerza y la legitimidad; entre el poder y el deber; entre la conveniencia y la justicia, eso es enseñar Derecho, aseguró

Ante la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM; Sonia Venegas Álvarez; y el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal, Carlos Héctor Daza Zaragoza, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), del PJCDMX, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que ninguna sociedad puede llamarse verdaderamente civilizada si la ley no está al servicio de la dignidad humana.

Tras compartir cómo se ha enriquecido su labor jurisdiccional al conjuntarse con la actividad académica, Guerra Álvarez sostuvo que la enseñanza del Derecho es “distinguir entre la fuerza y la legitimidad; entre el poder y el deber; entre la conveniencia y la justicia”.

En la Casa Club del Académico de la UNAM, el titular del TSJCDMX expuso que el claustro comprende a mujeres y hombres a quienes les fue confiada la tarea de preservar y transmitir la inteligencia moral y jurídica de la nación. “Su tarea es honorable y fuente de identidad espiritual: porque de sus aulas no solo salen licenciadas y licenciados; salen criterios, credos y reflejos morales”.

Daza Zaragoza compartió una reflexión sobre la trayectoria del magistrado Guerra en el máximo cargo del Tribunal Superior de Justicia local, empresa no menor si se toma en cuenta la cantidad de asuntos que se ventilan, los constantes cambios que entraña la sociedad y las adecuaciones jurídicas que trae consigo como la implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En el acto en el que participó como invitado especial el presidente de la Asociación de Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho y profesor en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, Fabián Mondragón Pedrero, la directora de la Facultad de Derecho habló de la importancia e inicio de encuentros de profesionales de la disciplina, docentes y alumnos, justo a la mitad del semestre en curso.

Destacó que, en paralelo, con la impartición de cátedra en el aula, este tipo de actividades enriquecen el conocimiento de las nuevas generaciones en una suerte de “aula oculta” que no tiene cualquier escuela o facultad de derecho.