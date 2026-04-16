Nueva función imperdible! Jazz, blues, títeres y magia familiar este domingo 19 de abril

¡LA FIESTA SIGUE SONANDO CON JAZZPEANDO!

Jazz y blues para toda la familia: espectáculo único que combina música de jazz mexicano, voces (grabadas) legendarias (Iraida Noriega, Betsy Pecanins, Verónica Ituarte) y músicos top con títeres en cámara negra y payasos divertidos.

Ideal para niños: introduce a las infancias al jazz de forma mágica, estimulando imaginación, creatividad y emociones a través de canciones originales y personajes icónicos de La Trouppe.

Legado vivo de 45+ años: La Trouppe celebra su trayectoria con risas, magia y compromiso social; más de 25 producciones, premios importantes y una experiencia que une generaciones.

La Trouppe no para de sorprender, después de llenar el Lunario con carcajadas y swing durante su temporada 2025, el espíritu de Jazzpeando sigue vivo como un riff inolvidable el cual llega el próximo domingo 19 de abril a las 13:30 h al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para celebrar las infancias.

Espectáculo único que mezcla jazz y blues con canciones grabadas, títeres en cámara negra, payasos llenos de chispa y personajes queridos que siguen siendo el plan perfecto para introducir a los peques (y redescubrir en los grandes) la emoción del jazz.

Jazzpeando es un espectáculo muy especial porque se cuenta con las voces legendarias (grabadas) del jazz mexicano: Iraida Noriega, Betsy Pecanins y Verónica Ituarte prestaron su alma a las canciones originales, creando melodías que emocionan y enganchan desde la primera nota.

Músicos de primer nivel en escena: Agustín Bernal (contrabajo), Alejandro Campos (sax), Marco Antonio Morel (guitarra), Severo Viñas (bajo eléctrico), Omar Ranfla «Ram» (sax y clarinete) y Javier «Toy» Rodríguez (trompeta).

El sello mágico de La Trouppe: teatro negro a gran escala, coreografías divertidas, payasos entrañables y un recorrido por hits de su repertorio como Trupeteando, La Artesteada Trupetera y Trupus tenebris.

Personajes icónicos que regresan: Lady Lucas, Noni Pelusas, Toño Canica y más, listos para hacerte reír y soñar.

Por qué el jazz es perfecto para las infancias (y para todos)

El jazz despierta la imaginación con su improvisación libre, ritmos que invitan a mover el cuerpo y letras llenas de color. En Jazzpeando, los niños descubren la música como juego, emoción y conexión, mientras los adultos reviven la nostalgia y se contagian de buena energía. ¡Arte que une generaciones!

La Trouppe: 45+ años transformando con risas y esperanza

Desde 1980, esta compañía ícono ha creado más de 25 producciones, una película (Calacán, 1985), cientos de festivales y premios como Rosete Aranda 2009, Enrique Alonso 1987 y el reciente Premio Ciudad de México 2024. Siguen siendo embajadores del teatro infantil mexicano, demostrando que el arte cambia vidas.

Testimonio directo de La Trouppe

“Jazzpeando es nuestra forma de decir gracias al público que nos ha acompañado a lo largo de más de 45 años. Queremos que los niños bailen con el jazz, que los papás recuerden por qué amamos la música y que todos salgamos con el corazón más grande. ¡El arte une, transforma y hace feliz a México!” ¡No dejes que el ritmo pare! Ven a Jazzpeando con La Trouppe y vive la fiesta de jazz, títeres y risas que sigue conquistando corazones.

¿Cuándo y dónde revivir o descubrir esta magia?

Jazzpeando con La Trouppe dará una única función el domingo 19 de abril a las 13:30 h en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36 Col. Centro. Los boletos están disponibles en taquilla y en Ticketmaster.

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Datos generales

Título: Jazzpeando con La Trouppe

Compañía: La Trouppe

Género: Teatro infantil, musical, títeres en cámara negra

Público objetivo: Familias, con énfasis en niñas y niños a partir de los 3 años

Duración: 60 minutos

Lugar: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Fechas y horarios: Domingos 19 de abril a las 13:30 h

Costo de boletos:

Enlace: https://www.ticketmaster.com.mx/la-trouppe-boletos/artist/3706199

Créditos

Dirección artística: Sylvia Guevara

Elenco: Sylvia Guevara (Lady Lucas), Marco A. Serna (Toño Canica), Carmen Luna (Noni Pelusas), Pavel Akindag. (Pavel), Lyssette Reyes (Titirola), Carmen Partida (Titirola).

Música original: Marco A. Serna

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