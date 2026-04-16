TINI “FUTTTURA” WORLD TOUR 2026

La estrella global del pop latino, Tini Stoessel, llega a México con su esperado “FUTTTURA Tour 2026”, un espectáculo de alto impacto que reúne sus mayores éxitos y su evolución musical más reciente.

Con una producción ambiciosa y una experiencia visual envolvente, Tini promete ofrecer una noche inolvidable para sus fans, consolidando este tour como uno de los shows pop más importantes del año.

Como parte de esta gira, la artista se presentará el 02 de septiembre en la Arena Guadalajara, continuando el 04 de septiembre en la Arena CDMX y cerrando el 07 de septiembre en la Arena Monterrey a las 21:00 horas respectivamente.

Arena CDMX:

– Venta al Público en General: A partir del miércoles 22 de abril, 11:00 hrs.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena CDMX, Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.

Arena Monterrey:

– Venta al Público en General: A partir del miércoles 22 de abril, 11:00 hrs.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innovasport.

Arena Guadalajara:

– Venta al Público en General: A partir del miércoles 22 de abril, 11:00 hrs.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.