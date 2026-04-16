Académica de la UAEMéx impulsa el diseño con sentido social y de derechos humanos

El trabajo de aproximadamente ocho años de Daniela Velázquez Ruiz se ha enfocado en comprender los fenómenos sociales desde el diseño.

Toluca, Méx.- Con una vocación científica forjada desde la infancia, la académica Daniela Velázquez Ruiz, actual responsable de Gestión, Vinculación y Desarrollo Académico del Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), ha consolidado su trayectoria en una línea de investigación centrada en el diseño orientado al desarrollo social y con perspectiva de derechos humanos.

“Estudié Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño, posteriormente cursé una maestría en Gestión Estratégica. Mi camino profesional me llevó a desempeñarme en el área de comunicación social del Gobierno del Estado de México; sin embargo, descubrí que mi verdadera vocación estaba en la academia. Por ello, decidí renunciar y postularme a un doctorado en Diseño. Fue ahí donde inició formalmente mi carrera académica”, relató.

A lo largo de aproximadamente ocho años, su trabajo de investigación se ha enfocado en comprender los fenómenos sociales desde el diseño, transitando de la observación a la intervención activa. En este proceso —subrayó— es fundamental asumir responsabilidades con conocimiento y conciencia de las prácticas sociales.

Velázquez Ruiz también reflexionó sobre los retos que aún enfrentan las mujeres en el ámbito académico y profesional, particularmente en contextos donde persisten estereotipos de género. No obstante, destacó que visibilizar el trabajo de las mujeres en favor del bienestar social es clave para avanzar hacia la igualdad.

“Hoy tenemos un claro ejemplo en nuestra rectora. Es un referente que nos muestra la posibilidad de tomar la voz, participar activamente y definir líneas de trabajo desde la inclusión, la cercanía y la transformación”, expresó.

En el marco de “Marzo, Mes de la Mujer”, Velázquez Ruiz fue reconocida como una de las “8 Mujeres Extraordinarias” por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las Mujeres. Este reconocimiento destaca el compromiso de mujeres que inspiran a niñas y adolescentes a perseguir sus metas y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa. Para la académica, esta distinción trasciende lo individual, al fortalecer el trabajo colectivo y la creación de redes entre mujeres.

Actualmente, participa en proyectos dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como niñas y niños con referentes de crianza en prisión. En estos espacios, el diseño desempeña un papel clave en la construcción de discursos inclusivos que eviten la estigmatización y la revictimización, promoviendo siempre la inclusión, la paz y la responsabilidad social.

Finalmente, Daniela Velázquez Ruiz dirigió un mensaje a niñas, adolescentes y estudiantes, a quienes exhortó a mantenerse firmes en sus objetivos y a contribuir en la construcción de una sociedad más justa, donde todas las voces sean escuchadas.

“Cuando una tiene claro su propósito, las barreras no la detienen. Todas sabemos, en algún momento, qué nos hace felices. Tener un trabajo es valioso, pero disfrutar lo que haces es una bendición. No se cansen de soñar, pero tampoco de avanzar paso a paso hasta lograrlo”, concluyó.